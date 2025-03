Schneller Abgang: Für diese acht Promis ist "The 50" vorbei

In der neuen Staffel der Realityshow The 50 geht es direkt zur Sache. Acht prominente Teilnehmer müssen bereits in der zweiten Folge der Amazon-Prime-Video-Sendung ihre Koffer packen. Nach einem spannenden ersten Spiel stehen der Bachelor Oliver Sanne (38), der Bauer Patrick Romer (29), Schlagerstar Jürgen Milski (61) und Are You The One?-Kandidat Ryan Wöhrl auf der Abschussliste. Auch die Realitystars Xander Stephinger, Lukas Baltruschat (30), Nikola Glumac (29), Micha Schüler (27), Sandra Sicora (32) und Paulina Ljubas (28), Georgina Fleur (34) und Laura Morante (34) gehen als Verlierer des Spiels hervor und müssen deshalb um den Verbleib in der Show bangen. Doch wer darf bleiben? Das entscheiden die restlichen Kandidaten. Sie dürfen jedoch lediglich vier Wackelkandidaten mit ihren Stimmen retten.

Bei der Nominierung drängt sich vor allem Paco Herb, der Gewinner der ersten "The 50"-Staffel, in den Vordergrund. Er will seine Konkurrentin Sandra unbedingt loswerden und nimmt dafür auch fragwürdige Mittel in Kauf. Der ehemalige Soldat droht beispielsweise der Kandidatin Yeliz Koc (31), dass er sie beim nächsten Mal rausschmeißen wird, wenn sie nicht seinen Anweisungen folgt. Mit seinen Methoden hat Paco Erfolg: Die Prominent getrennt-Kandidatin Sandra bekommt zu wenig Stimmen und muss das Spiel verlassen. Auch ihrer Erzfeindin Paulina geht es an den Kragen: Sie muss ebenfalls bereits in Folge zwei die Koffer packen. Jürgen, Nikola, Oliver, Ryan, Patrick und Xander ereilt dasselbe Schicksal. Nur Georgina, Laura, Micha und Lukas können dem Aus noch einmal von der Schippe springen.

Die neue Staffel von "The 50" sorgt nicht nur mit den frühzeitigen Rausschmissen für Drama – sondern auch der Cast bringt Eskalationspotenzial mit sich. So treffen unter anderem die Ex-Partner Christina Dimitriou (33) und Aleksandar Petrovic (34) aufeinander, die im absoluten Streit auseinandergegangen sind. Auch für Christina Grass (36) gibt es eine böse Überraschung, denn ihr Ex-Partner ist ebenfalls mit von der Partie. Auf Marco Cerullo (36) hat sie so gar keine Lust, wie sie bereits in der ersten Folge unmissverständlich deutlich macht. Am schlimmsten trifft es den Realitystar Yasin Mohamed (33): Er stößt gleich auf ganze acht ehemalige Flammen – doch zu stören scheint ihn das nicht. Eher im Gegenteil: Er legt in alter Manier direkt mit dem Flirten los.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Anzeige Anzeige

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar

Anzeige Anzeige

Anzeige