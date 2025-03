Während Zoff mit Blake: Justin Baldoni rasiert Haarpracht ab

Justin Baldoni (41) hat sich inmitten seines rechtlichen Dramas mit seiner It Ends With Us-Kollegin Blake Lively (37) und ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) einen neuen Look angeeignet. Der Schauspieler präsentierte sich vergangene Woche in Hawaii mit einem trendigen Faux Hawk mit abrasierten Seiten – ein markanter Stilwechsel von seinen sonst langen, welligen Haaren. Neue Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihn, während er mit seinen beiden Kindern, Maiya und Maxwell, Zeit verbrachte und gemeinsam Shaved Ice genoss.

Die Konflikte zwischen Justin und Blake begannen mit einer Klage, die Blake im Dezember wegen sexueller Belästigung gegen ihn einreichte. Justin reagierte mit einer 400-Millionen-Dollar-Klage wegen Verleumdung gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds und deren Pressesprecher. Auch die New York Times geriet wegen ihrer Berichterstattung ins Visier von Justins Anwälten. Ryan beantragte kürzlich, aus der Verleumdungsklage ausgeschlossen zu werden, wobei er jegliches Fehlverhalten bestritt. Jedoch werfen Justins Anwälte dem Darsteller vor, eine zentrale Rolle in einer vermeintlichen Rufmordkampagne gespielt zu haben, einschließlich seiner Beteiligung an der Darstellung einer Filmfigur, die Justin angeblich verspotten sollte.

Zuletzt überraschte Fans des Darstellers die Tatsache, dass sogar seine frühere PR-Agentin Stephanie Jones in dem rechtlichen Drama verwickelt scheint. Er reichte kürzlich nämlich eine Klage gegen sie ein, in welcher er ihr vorwirft, "böswillig" persönliche Textnachrichten weitergeleitet zu haben. Diese seien der Auslöser für den juristischen Streit zwischen ihm und seiner Schauspielkollegin. In einer Stellungnahme seines Anwalts Bryan Freedman, die dem Magazin Variety vorlag, hieß es konkret, dass sie "die Rechte auf Privatsphäre in schockierender Weise verletzt" und damit eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt habe, die zu Schaden geführt hätten.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Februar 2025

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

