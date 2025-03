Blake Lively soll eine junge Frau verfolgt und gefilmt haben

Blake Lively (37), Schauspielerin und vierfache Mutter, soll bei einem Aufenthalt in einem Hotel in Texas für eine beängstigende Situation gesorgt haben. Wie laut US Weekly eine 27-jährige Frau namens Kaitlyn Cooper behauptet, habe Blake sie gefilmt, als sie gerade dabei war, ihr Auto zu beladen. Zuvor hatte die junge Frau angeblich von Hotelangestellten erfahren, dass ein prominenter Gast im Hotel anwesend sei, woraufhin sie versuchte, die Hollywood-Schönheit heimlich in der Lobby zu filmen. Im Gespräch mit dem Magazin betonte Kaitlyn: "Es war nichts Besonderes. Ich wollte den Clip nur meinen Freunden zeigen." Am Morgen des Folgetags soll Blake daraufhin schließlich ihre Racheaktion gestartet haben.

Als die Schauspielerin auf das vermeintliche Opfer zuging, habe sie jedoch keine Konfrontation gesucht, sondern sich merkwürdig still verhalten: Schweigend sei Blake mit dem Handy in der Hand um das Auto der jungen Frau gegangen, bevor sie ihrem Sicherheitsmitarbeiter das Telefon übergab, der weiter filmte. Anschließend hätte sich die 37-Jährige, die schon früher für ihr unpassendes Verhalten in der Kritik stand, gemeinsam mit ihrem Begleiter zurück ins Hotel begeben. Kaitlyn erklärte, dass Blakes "paranoides Verhalten" sie nicht nur verwirrt, sondern auch stark beunruhigt habe. Zusätzlich sieht sich die junge Frau nun einem Sturm von negativen Kommentaren in sozialen Netzwerken ausgesetzt, nachdem sie die Begegnung online thematisiert hatte.

Blake, die sich bisher nicht zu den Vorwürfen äußerte, ist bekannt für ihren Wunsch nach Privatsphäre, insbesondere wenn es um ihre Familie geht. Sie und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) setzen sich öffentlich für klare Grenzen gegenüber aufdringlichen Fans und Fotografen ein – ein Thema, über das Blake in der Vergangenheit auf Instagram mehrfach gesprochen hat. In Interviews berichtete sie zudem oft, wie wichtig ihr die Balance zwischen beruflicher Karriere und Familienleben ist, da sie ihre vier Kinder weitestgehend aus dem Rampenlicht heraushalten möchte.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei einer "It Ends With Us"-Premiere 2024

