Blake Lively war wohl eine "Tyrannin" am "Gossip Girl"-Set

Am Set der Erfolgsserie Gossip Girl soll es hinter den Kulissen nicht immer so glamourös zugegangen sein, wie es auf dem Bildschirm den Anschein hatte. Blake Lively (37), die in der Serie die Rolle der Serena van der Woodsen verkörperte, wird von einem ehemaligen Produktionsassistenten beschuldigt, am Set wie eine "Tyrannin" aufgetreten zu sein. Laut seinen Aussagen, die er in einem Interview mit DailyMail teilte, habe die Schauspielerin ihn und andere Crewmitglieder respektlos behandelt und Fans gegenüber abweisend reagiert. Der Vorfall ereignete sich im Sommer 2010, als Szenen der vierten Staffel in Paris gedreht wurden. Besonders auffällig sei dabei der Kontrast zu Leighton Meester (38) gewesen, die für ihre freundliche und zugängliche Art gelobt wurde.

Die Anschuldigungen kommen zu einem ohnehin schwierigen Zeitpunkt für Blake Lively, die derzeit in eine juristische Auseinandersetzung mit Justin Baldoni (41), dem Regisseur ihres gemeinsamen Films "It Ends with Us", verwickelt ist. Die Schauspielerin wirft ihm sexuelle Belästigung und Bodyshaming vor, während Baldoni mit einer 400-Millionen-Dollar-Schadensersatzklage gegen Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) wegen Verleumdung und Erpressung kontert. Der Streit hat in Hollywood für viel Aufsehen gesorgt, und alte Kritiken an Livelys Verhalten, darunter auch eine als unangebracht empfundene Bemerkung über ihre Kollegin Leighton Meester, sind erneut in den Fokus der Öffentlichkeit geraten.

Privat ist Blake eigentlich für ihre humorvolle und familiäre Art bekannt. Die vierfache Mutter, die seit 2012 mit Schauspieler Ryan Reynolds verheiratet ist, präsentiert sich in der Öffentlichkeit oft als liebevolle Ehefrau und Mama. Die jüngsten Enthüllungen und Konflikte, sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene, könnten allerdings einen Schatten auf das Image werfen, das sich die Schauspielerin in den letzten Jahren aufgebaut hat.

Getty Images, MEGA Collage: Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds beim "Saturday Night Live"-Jubiläum 2025

