Konkurrenz? Das hält Gwyneth Paltrow von Herzogin Meghan

Gwyneth Paltrow (52), Gründerin des erfolgreichen Lifestyle-Unternehmens Goop, äußert sich über ihre Nachbarin Herzogin Meghan (43) und deren Einstieg in die Lifestyle-Branche. In einem Interview mit Vanity Fair erklärt Gwyneth, dass sie die neue Marke der Herzogin, As Ever, sowie deren Netflix-Show "With Love, Meghan" nicht wirklich verfolgt habe, dennoch zeigt sie sich unterstützend. "Ich wurde erzogen, Frauen als Freundinnen und nicht als Rivalinnen zu sehen. Ich glaube, es gibt immer genug für alle", erklärt die Schauspielerin.

Weiter verrät Gwyneth, dass sie Meghan und Harry (40) zwar schon begegnet sei, die beiden aber nicht wirklich kenne: "Ich meine, ich habe Meghan getroffen, die wirklich liebenswert wirkt, aber ich kenne sie überhaupt nicht." Weiter scherzt die "Schwer verliebt"-Darstellerin: "Vielleicht bringe ich einfach eine Torte vorbei und versuche, durch ihre Sicherheitsleute zu kommen."

Bei einem Treffen mit Gwyneth könnte sich Meghan sicher einige Ratschläge abholen. Schließlich ist die Ex-Frau von Chris Martin (48) sehr erfolgreich in der Lifestyle-Branche tätig. Im Jahr 2008 gründete sie ihre Marke Goop, die ursprünglich als einfacher Newsletter mit Wellness- und Lifestyle-Tipps begann, sich aber schnell zu einer erfolgreichen Plattform mit eigenem Online-Shop, Podcasts und Events entwickelte. Mittlerweile ist Gwyneths Unternehmen laut den Berechnungen von Forbes umgerechnet über 229 Millionen Euro wert.

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Gwyneth Paltrow, 2024

