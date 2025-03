Nach Raub in Paris: Kim Kardashian soll vor Gericht aussagen

Neun Jahre nachdem Kim Kardashian (44) in einem gemieteten Luxusapartment in Paris von fünf maskierten Männern überfallen, mit Klebeband gefesselt und in ein Badezimmer eingeschlossen wurde, beginnt endlich der Prozess. Ab Mai sollen die Ereignisse, die sich 2016 während der Paris Fashion Week zutrugen, vor Gericht aufgearbeitet werden. Wie People berichtet, wird dabei auch Kim gegen die Verdächtigen, darunter der mutmaßliche Anführer Aomar Aït Khedache, aussagen. Die Räuber erbeuteten damals Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro, darunter einen Verlobungsring im Wert von knapp vier Millionen Euro, den ihr damaliger Mann Kanye West (47) ihr geschenkt hatte. Kim war in jener Nacht allein im Apartment, während ihre Schwester Kourtney Kardashian (45) und der gemeinsame Bodyguard Pascal Duvier (52) unterwegs waren.

Die 44-jährige Reality-TV-Ikone beschrieb den Vorfall bereits in einer früheren Aussage vor einem Richter und schilderte, wie sie um ihr Leben fürchtete, während ihr eine Waffe an den Kopf gehalten wurde. Laut den Ermittlern nutzten die Täter unter anderem Kims Social-Media-Posts, um ihren Aufenthaltsort herauszufinden und sich mit ihren luxuriösen Schmuckstücken vertraut zu machen. Der Fall erregte damals weltweit großes Aufsehen – unter anderem, weil Kim in ihrer Show "Keeping Up With The Kardashians" die traumatische Erfahrung detailliert beschrieb.

Kim, die nach dem Überfall über ein Jahr lang Paris mied, sprach in der Vergangenheit offen darüber, wie das Ereignis ihr Leben nachhaltig verändert hat. In Interviews betonte sie, dass die Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Familie seitdem allgegenwärtig sei. In vielen ihrer späteren Projekte, wie ihrer SKIMS-Kollektion oder öffentlichen Auftritten, zeigte sich Kardashian bewusster in Bezug auf ihre öffentliche Darstellung, was ihre Fans als Zeichen persönlicher Entwicklung und Stärke werten. Ob sie im Mai persönlich nach Paris reisen oder ihre Aussage digital vorbringen wird, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2024

