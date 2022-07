Kim Kardashian überfallen: So steht der Täter heute zum Raub

Kim Kardashian (41) erlebte vor einigen Jahren ein traumatisches Erlebnis! Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit wurde 2016 in einem Apartment in Paris von mehreren bewaffneten Männern überfallen: Die Täter fesselten und knebelten die Unternehmerin, bedrohten sie mit einer Pistole und erbeuteten Schmuckstücke im Wert von mehreren Millionen Euro. Jetzt erinnerte sich einer der Kriminellen an die besagte Nacht zurück: Yunice Abbas bereut die grausame Tat heute – vor allem aufgrund Kims großer Berühmtheit.

Im Interview mit RTL rief sich Yunice jetzt die Nacht der Tat noch einmal in Erinnerung. Ihm sei zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewusst gewesen, wie bekannt Kim auf der ganzen Welt ist – und deshalb bereue er den Raub auch. "Wenn ich gewusst hätte, dass sie so berühmt ist, dann hätte ich das nie gemacht", betonte der Dieb und begründete: "Weil das viel zu hohe Wellen schlägt. Ich habe mein ganzes Leben die Diskretion gesucht und das war genau das Gegenteil davon."

Für Yunice ist es aber nicht die erste Straftat: Der Franzose hat in der Vergangenheit bereits 20 Jahre lang im Gefängnis gesessen. Auch nach dem Raub an Kim wurde er festgenommen und musste für 22 Monate in Untersuchungshaft. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß und wartet gemeinsam mit den Mittätern auf den Start des Gerichtsprozesses.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian bei der Balenciaga-Show in Paris

Getty Images Kim Kardashian im Juli 2022 in Paris

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

