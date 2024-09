Meryl Streep und Martin heizen Liebesgerüchte bei Emmys an

Sind sie wirklich einfach nur Freunde oder knistert es zwischen Meryl Streep (75) und Martin Short (74) etwa doch? Bereits seit Monaten halten sich hartnäckige Spekulationen über eine mögliche Romanze der beiden Schauspieler – nun heizen sie die Gerüchteküche noch weiter an. Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung wichen Meryl und Martin nämlich nicht von der Seite des jeweils anderen, wie People berichtet: Im Peacock Theater in Los Angeles suchten sich die beiden Plätze direkt nebeneinander. Ob die beiden nur als Freunde nebeneinandersaßen oder dahinter doch mehr steckt, wissen wohl nur die beiden Hollywood-Größen.

Erst Ende August beteuerte ein Insider gegenüber Page Six, dass Meryl und Martin lediglich eine platonische Beziehung miteinander verbindet. "Sie sind einfach nur Freunde", versicherte der Tippgeber. Auch Martin selbst wollte diese Gerüchte offenbar nicht auf sich sitzen lassen. "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet", stellte der Only Murders in the Building-Star im Podcast "Club Random" klar.

Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Meryl und Martin wurden erstmals im Januar dieses Jahres laut. Die 75-Jährige und der 74-Jährige wurden bei den AFI Awards immer wieder dabei erwischt, wie sie herumalberten und tuschelnd die Köpfe zusammensteckten. Es folgte ein gemeinsames Abendessen, bei dem die Schauspieler sichtlich vertraut miteinander ausgesehen haben sollen. Erst vor rund einem Monat wurden Meryl und Martin außerdem beim Händchenhalten gesehen. Hand in Hand liefen sie zur Afterparty der Premiere der vierten Staffel von "Only Murders in the Building", wie ein Video auf X zeigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Short im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige