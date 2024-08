Sind Meryl Streep und Martin Short "einfach nur Freunde"?

Die Gerüchteküche um Meryl Streep (75) kocht! Seit einigen Monaten spekulieren ihre Fans, dass die Hollywood-Bekanntheit mit ihrem Schauspielkollegen Martin Short (74) zusammen sei. Doch stimmt das auch? Im Gespräch mit Page Six macht ein Vertreter von Meryl nun Schluss mit den Gerüchten. "Sie sind einfach nur Freunde", stellt der PR-Sprecher klar. Auch die Beteiligten selbst dementierten bereits in der Vergangenheit ihre Romanze. Erst vor wenigen Tagen wies Martin die Spekulationen erneut zurück. "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet", machte er im Podcast "Club Random" deutlich.

So richtig glauben wollen das die Fans trotzdem nicht. Zahlreiche Supporter sind der festen Überzeugung, dass Meryl und Martin ein Paar seien. Doch wie kommt die Fangemeinschaft eigentlich darauf? Die Gerüchte um eine mögliche Romanze begannen bei der diesjährigen Golden Globe-Preisverleihung im Januar. Dort alberten die Co-Stars miteinander herum und machten dabei einen sehr verliebten Eindruck. Doch damit nicht genug. Zur Premiere der neuen Staffel ihrer gemeinsamen Serie Only Murders in the Building erschienen sie vor wenigen Tagen Hand in Hand.

Meryl ist seit einigen Monaten offiziell Single. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündeten die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin und ihr Mann Don Gummer (77) ihr Liebes-Aus. "Obwohl sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich für ein getrenntes Leben entschieden", gab ein Sprecher des Paars damals gegenüber Page Six an. Zuvor waren die Schauspielerin und der Bildhauer 45 Jahre als Ehepaar gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten vier gemeinsame Kinder bekommen.

Getty Images Meryl Streep und Martin Short im August 2024

Getty Images Schauspielerin Meryl Streep und ihr Ex-Mann Don Gummer

