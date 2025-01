So fördert Angelina Jolie die Karrieren ihrer Kinder

Angelina Jolie (49) ist bekannt für ihr Engagement – nicht nur auf der Leinwand, sondern auch als Mutter von sechs Kindern. Wie ein Insider gegenüber In Touch verriet, legt die Schauspielerin großen Wert darauf, die Karrieren ihrer Kinder Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (18) und der Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16), die sie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) teilt, behutsam und bedacht zu fördern. Besonders stolz sei Angelina, dass Vivienne eine Leidenschaft für das Theater entwickelt hat. Um diese zu unterstützen, produzierte die Hollywood-Ikone gemeinsam mit ihrer Tochter die Broadway-Inszenierung von "The Outsiders". Diese außergewöhnliche Erfahrung solle Vivienne zeigen, was möglich ist, erklärte die Quelle gegenüber In Touch.

Doch nicht nur Vivienne erhält Unterstützung von der Hollywood-Schauspielerin – auch ihre Geschwister werden von Angelina gefördert. So bekam Maddox die tolle Gelegenheit, seiner Leidenschaft für Film nachzugehen und wurde Regieassistent bei Angelinas neuem Film "Stitches". Die Schauspielerin ist überzeugt, dass ihre Kids Großartiges erreichen können: „Angelina glaubt an das unglaubliche Potenzial ihrer Kinder“, verriet ein Insider. Dabei betont die sechsfache Mutter, dass sie ihren Nachwuchs niemals zu etwas drängen würde, das nicht ihren Leidenschaften entspricht. Vielmehr wolle sie Schritt für Schritt eine Grundlage für ihre Karrieren schaffen und ihnen Inspiration für die Zukunft geben. In ihrer Rolle als Mutter bleibt sie stets einfühlsam und achtsam, damit ihre Kinder ihren eigenen Weg finden können.

Neben ihrer hochkarätigen Filmkarriere hat sich Angelina in den letzten Jahren als engagierte Mutter und Mentorin bewiesen. Schon früh entschied sie sich für eine Erziehung, die Offenheit und Selbstverwirklichung in den Vordergrund stellt. Die Verbindung zu ihren Kindern wird von Insidern als eng und unterstützend beschrieben. Angelina selbst äußerte in Interviews mehrfach, wie bereichernd es für sie sei, ihre Kinder auf ihren individuellen Wegen zu begleiten und von ihren einzigartigen Talenten inspiriert zu werden.

Getty Images Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt, 2024

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

