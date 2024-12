Maddox Jolie-Pitt wird Regieassistent bei Angelinas Film

Angelina Jolie (49) hat ihre Familie in ihre neueste Filmproduktion "Stitches" eingebunden, die derzeit in Paris gedreht wird. Besonders im Fokus steht ihr ältester Sohn Maddox Jolie-Pitt (23), der als dritter Regieassistent am Set mitarbeitet. Laut Hello! unterstützt er die Oscar-Preisträgerin nicht nur bei anstrengenden Nachtdrehs, sondern ist auch in die Vorbereitung und Nachproduktion eingebunden. Auch Angelinas Tochter Zahara (19) wurde am Set gesichtet und begleitet ihre Mutter bei diesem Projekt, das sich um die glanzvolle Welt der Haute Couture während der Pariser Fashion Week dreht.

Maddox, der bereits in der Vergangenheit bei Filmen seiner Mutter, wie "First They Killed My Father", als Executive Producer fungierte, setzt mit seiner Mitarbeit bei "Stitches" seinen Weg in der Filmindustrie fort. Der Film wird unter der Regie der französischen Filmemacherin Alice Winocour gedreht und ist zweisprachig auf Englisch und Französisch angelegt. Angelina spielt die Hauptfigur Maxine, eine Filmemacherin, die in Paris eine transformative Reise erlebt. Bemerkenswert ist auch die intensive Vorbereitung der Schauspielerin, die für ihre Rolle sogar Operngesang lernte.

Angelina und ihre Kinder teilen eine besondere Leidenschaft für kreative Projekte, was immer wieder in gemeinsamen Arbeiten deutlich wird. Für Maddox hat die enge Zusammenarbeit mit seiner Mutter eine lange Tradition – schon als Jugendlicher sammelte er Erfahrungen, etwa bei Drehs zu "By the Sea". Auch Zahara und Vivienne (16) sind keine Unbekannten in der Industrie und zeigen ihre künstlerischen Ambitionen: Vivienne unterstützte Angelina kürzlich bei einem Broadway-Projekt, während Zahara durch ihre Mitwirkung an Angelinas Modemarke "Atelier Jolie" Einblicke in die Welt der nachhaltigen Mode erhielt. Dieses familiäre Engagement zeigt, wie wichtig Angelina die Verbindung von persönlichem und beruflichem Leben ist.

Getty Images Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie und Maddox Jolie-Pitt

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

