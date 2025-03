Dank seiner Selena: Benny Blanco ist zum "Swiftie" geworden

Benny Blanco (37) hat in einem Interview verraten, dass er erst durch seine Verlobte Selena Gomez (32) zum "wahren Swiftie" wurde. Obwohl er natürlich mit Taylor Swifts (35) Musik vertraut war, war der Produzent vor seiner Beziehung zu Selena kein großer Fan ihrer Werke. "Selena hat mich wirklich an ihre Musik herangeführt", gestand Benny in der Show "Hot Ones". Mittlerweile ist er so begeistert, dass er im Auto alte Songs der "Shake It Off"-Sängerin mitsingt und dabei ein Gefühl von "Freiheit" fühlt, wie er weiter erzählte. Selena, die bekanntlich eine enge Freundin von Taylor ist, kommentierte das Ganze mit einem einfachen Satz: "Sie ist zeitlos, was soll ich sagen?"

In dem Gespräch teilten die beiden auch eine peinliche Anekdote über eine Party von Taylor. Nach einer Preisverleihung kam das Paar viel zu früh zu Taylors Afterparty. Sie waren somit die ersten Gäste vor Ort. "Ich wusste nicht, dass coole Leute unpünktlich zu Partys erscheinen", scherzte Selena, während Benny hinzufügte, dass sie oft die Ersten bei Veranstaltungen seien: "Mit dir kommt man zu einer Uhrzeit an, zu der auch meine Mutter zu einer Party kommt." Das Paar, das derzeit an seinem gemeinsamen Album arbeitet, zeigte sich im Interview sehr offen darüber, wie viel Spaß sie bei ihren Projekten haben und wie gut sie sich musikalisch ergänzen.

Abseits ihrer Zusammenarbeit verbindet Selena und Benny offenbar ein besonders ehrliches und vertrautes Verhältnis. Bei der Arbeit an ihrem Album "I Said I Love You First", das am 21. März erschienen ist, habe Selena ihm Dinge anvertraut, die sie in anderen Arbeitsbeziehungen vermutlich nicht aussprechen würde. Er habe sie dabei auch ermutigt, ihre Unsicherheiten anzusprechen. "Er war für mich der Dirigent dieses Albums", erklärte sie und betonte, wie viel Vertrauen sie in ihre Zusammenarbeit setze. Die beiden Musiker scheinen nicht nur privat, sondern auch auf beruflicher Ebene sehr gut zu harmonieren.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

