"Glücklich": Olympionikin Jade Carey feiert ihr Coming-out

Olympiasiegerin Jade Carey hat eine wichtige persönliche Nachricht mit ihren Fans geteilt. In einem Instagram-Post von Mittwoch, den 19. März, machte die talentierte Turnerin ihre Beziehung zur Fotografin Aimee Sinacola öffentlich. Damit feierte sie ihr Coming-out. Zu einer Reihe von süßen Schnappschüssen mit ihrer Partnerin, darunter ein Selfie vor einem Spiegel und ein Bild beim gemeinsamen Shopping, schrieb Jade lediglich: "glücklich", mit vielen Herzchen-Emojis dazu. Ein weiteres Foto, das für Begeisterung sorgte, zeigt Jade lachend auf Aimees Rücken, während sie stolz ihre Medaille präsentiert und ein Shirt vom Team USA trägt.

Die positive Resonanz auf den Beitrag ließ nicht lange auf sich warten. Viele von Jades Teamkolleginnen aus der Welt des Turnens und andere Olympioniken gratulierten der Sportlerin in den Kommentaren. Besonders rührend waren die Worte von Simone Biles (28): "verdammt süß". Auch Jordan Chiles (23) und Sunisa Lee (22), mit denen Jade zuletzt Barbie-Puppen zu ihren Ehren bekommen hatte, freuten sich öffentlich mit Nachrichten wie "Engel" und "Periodt!". Selbst der offizielle Instagram-Account der US-Turnmannschaft zeigte Unterstützung und lobte Jades Mut: "Immer wieder Beifall für deine Authentizität". Ihre Freundin Aimee wiederum teilte via Social Media Stories, Videos und Liebesbekundungen, darunter einen Clip von Jade bei den Olympischen Spielen in Paris, begleitet von den Worten: "Das ist mein Mädchen."

Jade Carey zählt seit ihrem Olympiasieg in Tokio 2021 zu den inspirierendsten Turnstars der Gegenwart. Die Sportlerin, die für harte Arbeit und Bodenständigkeit bekannt ist, hat in der Vergangenheit wenig über ihr Privatleben preisgegeben. Ihre Freundin Aimee arbeitet im Kreativbereich der Sportabteilung der Universität von Oregon und unterstützte Jade nun öffentlich dabei, diesen mutigen Schritt zu gehen. Ein von ihr geteiltes Zitat betonte: "Repräsentation und Sichtbarkeit sind so wichtig. Sport wird immer ein Katalysator für Veränderung und Inklusion sein." Mit ihrem Coming-out setzt Jade nicht nur ein persönliches Zeichen, sondern inspiriert auch viele andere dazu, offen sie selbst zu sein.

Getty Images Turnerin Jade Carey (USA) bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Turnerin Jade Carey bei Olympia 2024 in Paris

