Kate Cassidy glaubt, Liam war an ihrem Geburtstag bei ihr

Kate Cassidy feierte am Dienstag ihren 26. Geburtstag – ihr Ehrentag war emotional für die US-Influencerin. Es war ihr erster Geburtstag ohne ihren Partner Liam Payne (✝31), der im vergangenen Oktober auf tragische Weise verstarb. Doch Kate sei überzeugt, dass ihr verstorbener Partner an ihrem besonderen Tag über sie gewacht habe, berichtet ein Insider gegenüber The Sun. So habe sie während einer Autofahrt bei Sonnenuntergang Wolken am Himmel entdeckt, die wie Engelsflügel ausgesehen hätten. "Sie hat immer an Liam gedacht, und in der Nacht zuvor Flügel am Himmel zu sehen, war etwas ganz Besonderes", so die Quelle. Kate habe den Geburtstag mit engen Freunden und ihrem Hund Nala verbracht.

Auf Instagram reflektiert Kate ihren 26. Geburtstag – und erinnert dabei an Liam, den sie schrecklich vermisst. "Ich bin dankbar für ein weiteres Jahr und denke über die Schönheit von 25 nach – ein Kapitel, das immer zu mir gehören wird. Auf die 26", schreibt sie zu einigen Bildern aus ihrem vergangenen Jahr. In dem Throwback sind auch einige Fotos mit Liam zu sehen – auf diesen zeigen sie sich glücklich, nichtsahnend, dass dies ihr letztes gemeinsames Jahr zusammen sein würde.

Liam starb am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires. Kate reiste damals nur wenige Tage vor dem Tod des One Direction-Stars ab. Sie kämpft bis heute mit dem Verlust ihres Partners. In der vergangenen Woche nahm sie ihre Fans bei etwas Emotionalem mit: Sie öffnete einige Kisten, in denen sich Kleidungsstücke befanden, die sie an einige Momente mit Liam erinnerten. Beispielsweise ein gelbes Kleid, das sie auf der ersten Hochzeit, die sie je besuchte, trug. "Dieses Kleid bringt mir so viel Frieden und Trost, weil die Erinnerung, die ich und Liam in diesem Kleid hatten, eine Erinnerung ist, die ich nie vergessen werde", berichtete sie in dem TikTok-Video weinend.

Instagram / kateecass Kate Cassidy an ihrem Geburtstag im März 2025

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy, 2024