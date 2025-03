Kate Cassidy erinnert unter Tränen an Zeit mit Liam Payne

Kate Cassidy zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. Im vergangenen Oktober verlor die Influencerin ihren Partner Liam Payne (✝31). In einem emotionalen TikTok-Video öffnet sie nach Monaten des Zögerns die Kisten, die persönliche Gegenstände aus den letzten Wochen und Monaten mit dem verstorbenen One Direction-Sänger enthalten. Besonders ein gelbes Kleid, das sie im vergangenen Jahr bei ihrer ersten Hochzeit als Gast getragen hat, löst bei ihr starke Gefühle aus. "Dieses Kleid bringt mir so viel Frieden und Trost, weil die Erinnerung, die ich und Liam in diesem Kleid hatten, eine Erinnerung ist, die ich nie vergessen werde", sagt Kate unter Tränen. Zudem drehte sie damals in der strahlenden Robe mit Liam auch ein süßes Video zusammen, das inzwischen zehn Millionen Likes hat.

In einer der Kisten befand sich noch etwas, das besondere Erinnerungen an ihre Zeit mit Liam weckt: weiße Pumps, in denen Kate auf der Hochzeit die ganze Nacht getanzt hat. "Ich erinnere mich, dass ich am nächsten Morgen zu Liam sagte: 'Oh mein Gott, sieh dir meine Schuhe an, sie sind so kaputt, ich weiß nicht, was ich mit ihnen machen soll'", berichtet Kate, muss allerdings mehrmals pausieren, da sie immer wieder in Tränen ausbricht. Ihre Fans widmen ihr in den Kommentaren liebe und aufmunternde Worte. "Wie deine Stimme bricht, oh Kate. Du bist so stark, dass du dich uns damit öffnest", erklärt ein User.

Liams Tod hatte am 16. Oktober 2024 die Musikwelt erschüttert. Der Sänger stürzte im argentinischen Buenos Aires von einem Hotelbalkon, über den er mutmaßlich in den zweiten Stock gelangen wollte. Die zuständige Richterin stufte den Vorfall Anfang des Jahres als einen Fluchtversuch ein, da er in seinem Hotelzimmer eingesperrt worden sei, nachdem er in der Lobby negativ aufgefallen war. Vor seinem Tod befand sich der 31-Jährige in einem heftigen Drogen- und Alkoholrausch, wie eine vorläufige Autopsie ergab. Vor wenigen Wochen gab es diesbezüglich neue Details: So soll Liams Blutalkoholspiegel laut People vor seinem tödlichen Sturz bei 2,7 Promille gelegen haben.

TikTok / @kateecass Kate Cassidy im März 2025

Getty Images Liam Payne, Musiker