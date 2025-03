Katrin verlässt GNTM wegen Tochter: Die Fans finden es doof

Die neueste Folge von Germany's Next Topmodel endet mit einer großen Überraschung: Obwohl sich Katrin im Shootout gegen Alexander durchsetzen konnte, räumte sie freiwillig das Feld. Grund dafür ist der Rauswurf ihrer Tochter Lulu. Denn diese verlor das Duell gegen Faruk und musste ihre Siebensachen packen. Die Fans finden die Entscheidung der Best-Agerin unverständlich. "Katrin gewinnt das Shootout gegen Alex und räumt jetzt freiwillig das Feld?! Das ist ja irgendwie ziemlich asozial", ärgert sich ein User auf X.

Ein weiterer schließt sich an und scherzt: "Mutti muss zurück mit Lulu, um die Kindersicherung daheim aufzumachen." Ein paar vereinzelte Nutzer stellen sich allerdings auch auf Katrins Seite. So nimmt ein Kommentarschreiber die Vollblutmama in Schutz und tippt: "Katrin hat hier in der X-Gemeinde wohl nicht so viele Fans, aber in uns hat sie Treue!" Auch Lulu hätte es offenbar besser gefunden, wenn ihre Mutter noch in der Show geblieben wäre. "Ich habe ihr gesagt, nimm das doch mit. Meine Mama ist stur, sie hat nein gesagt", schilderte das rothaarige Nachwuchsmodel während der Sendung. Doch für Katrin zählt nur: Sie hat die Reise gemeinsam mit ihrem Kind begonnen und möchte sie auch gemeinsam mit Lulu beenden.

Nicht nur das Mama-Tochter-Gespann hat seine Koffer gepackt, auch Alexander muss Heidi Klums (51) Show verlassen. Er schnitt im Shootout gegen Katrin ein wenig schlechter ab und konnte die Model-Mama nicht von sich überzeugen – im Gegensatz zu Faruk! Er konnte Heidi und Ellen von Unwerth (71) mit seiner Performance beeindrucken und darf weiterhin in Los Angeles verweilen.

ProSieben/Max Montgomery Katrin und Alex von "Germany's Next Topmodel" 2025

TikTok / farrrueckt GNTM-Faruk, März 2025

