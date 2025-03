GNTM-Shootout: Für diese Teilnehmer ist die Reise vorbei

In der heutigen Folge von Germany's Next Topmodel gab es eine große Besonderheit: Die männlichen und weiblichen Nachwuchstalente trafen erstmals richtig aufeinander. Für die Models stand direkt das erste gemeinsame Shooting mit Ellen von Unwerth (71) an, das thematisch an die Siebziger angelehnt war. Vier Teilnehmer mussten sich vor Heidi und der Fotografin doppelt beweisen: Lulu, ihre Mama Katrin, Faruk und Alexander kämpften im Shootout gegeneinander. Zuerst traten Katrin und Alexander gegeneinander an – und wer von den beiden konnte das Topmodel am Ende überzeugen? Heidis Entscheidung fiel auf Katrin. Für die Best-Agerin geht die Reise weiter – eigentlich! Alexander musste somit die Show verlassen.

Gleich im Anschluss wurde es für Lulu und Faruk ernst. Doch Heidi sah sofort: Dieses Duo ist im Gegensatz zu Katrin und Alexander unbeholfener sowie zurückhaltender. Am Ende lieferten sich die beiden aber dennoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch Heidi musste sich entscheiden – wer muss seine Koffer packen und nach Deutschland fliegen? Die Mama von Leni Klum (20) ließ Faruk eine Runde weiter – für Lulu ist der Traum von "Germany's Next Topmodel" damit geplatzt. Ihre Mutter Katrin fasste nach dem Rauswurf ihrer Tochter einen Entschluss: Sie geht mit! Obwohl sie das Shootout gewann, packte sie freiwillig ihre Koffer.

In der vergangenen Folge sorgte vor allem Faruk für Aufsehen. Das Männer-Magazin Approved suchte Models, die vor allem körperlich Power ausstrahlten. Faruk konnte den Kunden nicht von sich überzeugen und musste sich obendrein noch anhören, dass er ein wenig mehr trainieren sollte – für den Teilnehmer offenbar ein rotes Tuch! "Spinnt der?", ärgerte er sich und fluchte vor laufenden Kameras: "Der soll selber mal ein paar mehr Work-outs machen mit seinem Bierbauch."

ProSieben/Max Montgomery Katrin und Alex von "Germany's Next Topmodel" 2025

ProSieben / Michael Boer Lulu, GNTM-Kandidatin

