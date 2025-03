Kommentare zu ihrem Gewicht machen Selena Gomez "verbittert"

Selena Gomez (32) hat sich im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" offen über die Belastungen geäußert, die andauernde Kommentare zu ihrem Gewicht bei ihr auslösen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Musikproduzenten Benny Blanco (37), sprach die Sängerin und Schauspielerin darüber, wie schwer es sei, als Frau in der Öffentlichkeit zu stehen. Besonders verletzend empfindet sie die ständigen Bemerkungen zu ihrem Körper: "Alle haben etwas zu sagen, und das macht mich wirklich traurig", erklärte Selena im Interview mit Jay Shetty (37). Die 32-Jährige betonte, dass sie aufgrund der Medikamente, die sie wegen ihrer Autoimmunerkrankung Lupus einnimmt, Schwankungen ihres Gewichts erlebt – etwas, das viele Leute offenbar nicht verstehen würden.

Im Gespräch gab Selena zu, dass der öffentliche Druck sie manchmal verbittert mache, obwohl sie sich Mühe gebe, negative Kommentare zu ignorieren. "Ich bin ein Mensch, und manchmal lese ich Dinge", gestand sie ehrlich. Auch abseits der Gewichtsthematik sieht sich die "Emilia Pérez"-Darstellerin oft kritischen Stimmen ausgesetzt, beispielsweise wegen ihres Aussehens oder ihrer kulturellen Herkunft. "Ich bin nicht 'weiß genug', nicht 'mexikanisch genug'", erklärte sie und bemerkte, dass Männer sich in der Öffentlichkeit solchen Urteilen kaum stellen müssten. Um sich zu schützen, habe sie inzwischen alle sozialen Medien von ihrem Handy gelöscht – auch wenn sie deren Einfluss grundsätzlich anerkennt.

Selena ist bekannt dafür, stets offen mit persönlichen Herausforderungen umzugehen. Seit ihrer Diagnose im Jahr 2014 hat sie mehrfach öffentlich über die Krankheit Lupus gesprochen, die sie 2017 sogar zu einer Nierentransplantation zwang. Mit ihrem langjährigen Engagement für mentale Gesundheit inspiriert sie ihre Fans, Probleme direkt anzusprechen – so wie auch in ihrem aktuellen Album, das kürzlich erschien. Privat scheint Selena mit Benny ihr Glück gefunden zu haben. Das Paar verlobte sich im Dezember, nachdem es anderthalb Jahre zusammen war, und arbeitet nicht nur musikalisch, sondern auch emotional als starkes Team zusammen. Fans würdigen Selena regelmäßig für ihre Authentizität und ihren mutigen Umgang mit Herausforderungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Golden Globes 2025 in Beverly Hills