Mel B. feuert mit Star-Anwaltsteam gegen ihren Ex Stephen

Mel B. (49) und ihr Ex Stephen Belafonte (49) liefern sich seit Jahren einen bitteren Krieg vor Gericht – im vergangenen Monat beschuldigte er sie der üblen Nachrede. Wie The Sun erfahren haben will, engagiert das ehemalige Spice-Girl nun Unterstützung der Extraklasse – und zwar von der Kanzlei Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan. Sie ist Teil des Anwaltsteams, das unter anderem das Attentat auf Donald Trump (78) untersucht und auch Tesla-Chef Elon Musk (53) seit Jahren vertritt. Mithilfe ihrer Verteidiger wehrt sich die Musikerin jetzt gegen ihren Ex: "Stephen Belfaonte sollte [...] für seinen eklatanten Missbrauch des gerichtlichen Verfahrens bei der Einreichung diese Klage bestraft werden, der es an glaubwürdigen, tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen mangelt."

Von ihrem Ex fordern die Promi-Anwälte ferner außerdem, die angefallenen Gerichtskosten zu tragen. "Die angemessene Sanktion ist eine Anordnung, die Belafonte und seinen Anwalt verpflichtet, Melanie Browns Anwaltshonorare und Kosten für die Einreichung dieses Antrags und die sonstige Verteidigung gegen diese unbegründete Klage zu zahlen", lautet es unter anderem in Dokumenten, die dem Magazin vorliegen.

Aber was ist der Hintergrund dieser Forderungen? Im vergangenen Monat bezichtigte Stephen Mel als Lügnerin und behauptete, dass sie ihn zu Unrecht als gewalttätiges Monster darstellte. In einem früheren Interview mit Page Six wetterte der Filmproduzent ebenfalls gegen seine einstige Partnerin und wies einige Anschuldigungen von sich. "Niemals. Kein einziges Mal. Wir hatten nie einen handgreiflichen Streit. Nicht einmal annähernd. Auch nur anzunehmen, ich sei so ein Monster...", hieß es beispielsweise.

