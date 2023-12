"Voller Angst": Maren Wolf leidet unter ihrer Hypochondrie

Hypochondrie macht ihr das Leben schwer. Maren Wolf (31) macht kein Geheimnis aus ihren psychischen wie körperlichen Beschwerden. Offen und ehrlich berichtet sie ihren Fans im Netz von ihren Problemen mit Rheuma, Depressionen und Panikattacken. Im Sommer dieses Jahres hatte sie mit starken Schmerzen im Unterleib zu kämpfen. Eine immer wieder aufkommende Angst ist die, krank zu werden: Aktuell belastet die Hypochondrie Marens Psyche wieder schwer.

Auslöser für die Sorgen um ihre Gesundheit war ein Besuch in New York, wo sie ein Eichhörnchen fütterte. In ihrer Instagram-Story erzählt sie ihren Fans, dass nun ganz plötzlich das Gefühl der Angst bei ihr eingesetzt habe. "Ein kurzer Moment des frei Fühlens, ein Grauhörnchen füttern und dann diese Panik... Was, wenn das Tier krank war... Tollwut? [...] Ich fühle mich gerade so hilflos und voller Angst und ich hasse dieses Gefühl", schildert die YouTuberin. Seit rund zwei Wochen gehe es ihr deshalb schlecht und das, obwohl sie eigentlich den Eindruck hatte, alles im Griff zu haben.

Es scheint, als stand Marens New-York-Trip unter keinem guten Stern. Denn in der US-Metropole war sie zu allem Übel auch noch in einen Autounfall verwickelt. Weil sie mit dem Taxi im Stau stand, habe sie die Fahrt mit Zustimmung des Fahrers beenden wollen. Beim Aussteigen sei er dann aber einfach losgefahren. "Er ist mir über beide Füße gefahren, an einen anderen Wagen dran und hat mir die Schuld jetzt dafür gegeben", erzählte die 31-Jährige im Netz.

Maren Wolf im Mai 2023

Maren und Tobias Wolf, YouTuber

Maren Wolf, Web-Bekanntheit

