Anna und Gerald Heisers Umzug nach Polen verzögert sich

Der geplante Umzug von Anna (34) und Gerald Heiser (39) von Namibia nach Polen gestaltet sich schwieriger als erwartet. Wie die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin auf Instagram erklärt, verzögert sich der Verkauf ihrer Farm, da die Regierung ein Vorkaufsrecht besitzt. Ein kürzlicher Regierungswechsel hat die Genehmigung für den Verkauf zusätzlich hinausgezögert. Trotz der unerwarteten Hürden bleibt Anna optimistisch und versichert ihren rund 256.000 Followern, dass sie darauf vertraue, dass sich alles zum Positiven wenden werde. Sie verrät außerdem, dass das Jahr 2025 für sie von großen Veränderungen geprägt sein wird.

Neben den Herausforderungen des langwierigen Verkaufsprozesses belastet die Familie auch der emotionale Abschied von Namibia. In einem berührenden Instagram-Beitrag erklärte Anna, wie schwer ihr dieser Schritt falle. Dennoch betont sie, dass es momentan die beste Entscheidung für ihre Familie sei. Gleichzeitig möchte die Influencerin Namibia nicht endgültig hinter sich lassen und plant, mit ihrer Familie regelmäßig dorthin zurückzukehren. Zuvor hatte die Familie bereits mehrere intensive Monate hinter sich, in denen sie offen über Eheprobleme und ihre Paartherapie sprach. Der bevorstehende Neustart soll jedoch frischen Wind in ihr Leben bringen.

Anna und Gerald, die durch die RTL-Show "Bauer sucht Frau" bekannt wurden, lernten sich 2017 kennen und heirateten kurze Zeit später. Die gemeinsame Farm in Namibia gehörte seitdem zu ihrem Lebensmittelpunkt. Nun zieht es sie jedoch mit ihren zwei gemeinsamen Kindern nach Polen, Annas Heimat. Immer wieder teilt die zweifache Mutter auf Social Media Einblicke in ihr Familienleben und spricht dabei auch offen über die Höhen und Tiefen ihres Alltags. Für ihre Ehrlichkeit und Authentizität wird sie von ihren Fans geschätzt und unterstützt. Der neue Lebensabschnitt verspricht viele Herausforderungen, aber auch spannende Möglichkeiten für die kleine Familie.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

