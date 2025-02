Offiziell: Er verkörpert Dumbledore in "Harry Potter"-Serie

Schon in wenigen Monaten sollen die Dreharbeiten der neuen Harry Potter-Serie starten. Bisher stand noch nicht fest, wer den beliebten Schulleiter Albus Dumbledore verkörpern wird – das hat sich jetzt geändert! John Lithgow bestätigt nun ganz offiziell: Er habe die Rolle ergattern können. "[Das Dumbledore-Casting] kam völlig überraschend für mich. [...] Die Entscheidung war keine leichte, denn sie wird mich für das letzte Kapitel meines Lebens prägen, fürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt [...] deshalb ist mir die Entscheidung auch so schwergefallen. Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe 'ja' gesagt", berichtet er gegenüber Screen Rant.

In den vergangenen Wochen fiel allerdings immer wieder ein anderer Name im Zusammenhang mit der neuen Dumbledore-Rolle: Mark Rylance (65). Wie Variety erfahren haben wollte, sei der Schauspieler in der engeren Auswahl gewesen. Es hätten sogar erste Gespräche in Bezug auf Marks Verfügbarkeiten stattgefunden – ob es dabei wohl gescheitert ist? Die Produktion, die die sieben Harry-Potter-Bücher in jeweils einer Staffel umsetzen soll, startet voraussichtlich 2026 und wird über mehrere Jahre andauern.

John hat bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich. Der Schauspieler blickt auf über 130 Film- und Fernsehauftritte zurück. Seine größte Bekanntheit erlangte er durch seine Emmy-prämierte Rolle in "Hinterm Mond gleich links" und seine bedrohliche Darstellung des Trinity-Killers in "Dexter". Mit seiner schauspielerischen Leistung in "Garp und wie er die Welt sah" und "Zeit der Zärtlichkeit" wurde er sogar bereits für zwei Oscars nominiert.

Getty Images John Lithgow im Januar 2025

Getty Images John Lithgow bei den Screen Actors Guild Awards 2025

