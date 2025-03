"Hatten einen Deal": Paco Herb äußert sich zu "The 50"-Drama

Paco Herb rechtfertigte sein Verhalten bei The 50. Ein User fragte den Reality-TV-Star auf Instagram gezielt nach seiner Strategie, insbesondere in Bezug auf Yeliz Koc (31). Darauf erklärte der ehemalige Soldat seine Sicht der Dinge: Zwischen ihm und der Influencerin habe es eine Absprache gegeben, nach der sie ihm im Gegenzug für einen Gefallen ihre Stimme zur Verfügung stellen würde. Als es jedoch um die Nominierung von Sandra Sicora (32) ging, habe Yeliz sich plötzlich nicht mehr an ihr Wort gehalten. "Auf einmal hieß es: 'Nee, ich möchte ihr keine Stimme geben. Ich habe nichts gegen Sandra.' Was?! Willst du mich verarschen?! Ich habe auch mein 'Opfer' gebracht", empörte sich Paco in seiner Story und machte deutlich, dass er sich von Yeliz' Verhalten hintergangen fühlte.

Im Detail schilderte Paco den vermeintlichen Deal: So habe Yeliz ihn darum gebeten, Paulina Ljubas (28) aus der Show zu kicken, da sie kein Fan der Reality-TV-Bekanntheit sei. Er willigte ein – allerdings unter der Bedingung, dass Yeliz ihm später bei Bedarf ihre Stimme geben würde. Als es dann zur Nominierung von Sandra kam, die Paco aus dem Format haben wollte, habe die 31-Jährige ihm diese Unterstützung jedoch verweigert. Dies sei in seinen Augen ein klarer Bruch der Vereinbarung gewesen – deswegen machte er seiner Ex-Freundin ordentlich Druck. "Deal ist Deal! Gib mir deine Stimme und wir sind quitt. Danach kannst du machen, was du willst", so der 29-Jährige.

Letztlich ging die Strategie von Paco und Yeliz auf: Sandra und Paulina mussten beide bereits Anfang der zweiten Staffel ihre Koffer packen und das Schloss verlassen. Für Pacos Verhalten konnte Sandra im Nachhinein kein Verständnis aufbringen. "Ich finde es absolut erschreckend, wie ein Paco es schafft, die anderen zu manipulieren und zu drohen: 'Wenn du Sandra wählst, wähle ich dich beim nächsten Mal raus'", schimpfte die Kölnerin in einer Instagram-Story. "Wer denkt er, wer er ist?"

Anzeige Anzeige

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige