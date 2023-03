Mit Paarfoto: FKA Twigs lüftet die Identität ihres Freundes

FKA Twigs (35) will ihre neue Beziehung nicht mehr verstecken. Im vergangenen Juni hatte eine Quelle bekannt gegeben, dass sich die "Water Me"-Interpretin und ihr damaliger Freund Matt Healy nach zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Vor wenigen Wochen tauchten dann Paparazzibilder auf, auf denen die Britin mit einem unbekannten Mann unterwegs war, die die Gerüchteküche ordentlich anheizten. Jetzt verriet FKA Twigs endlich offiziell, wer ihr neuer Freund ist.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Musikerin nun ein süßes Pärchen-Pic, mit dem sie dem Mysterium um ihren neuen Partner ein Ende setzte. Auf dem Schnappschuss hat der Hottie einen Arm um die 35-Jährige gelegt, während die beiden leicht lächelnd in die Kamera blicken. Unter ihrem Post verriet FKA Twigs dann auch den Namen ihres Schatzes. "Sein Name ist Jordan Hemingway, ein wunderschöner Künstler, dessen Herz meinen Glauben an die Liebe wiederhergestellt hat", schwärmte sie.

Auslöser für ihren Post war ein Daily-Mail-Artikel gewesen, in der die Leser dazu aufgefordert worden waren, die Identität des Unbekannten gegenüber der britischen Boulevardzeitung zu lüften. "Während meiner gesamten Karriere wurde ich verfolgt, um herauszufinden, wen ich date", machte FKA Twigs ihrem Ärger in der Bildunterschrift dann Luft. Dieses Mal wolle sie den Klatschblättern zuvorkommen und selbst die Kontrolle über die Situation behalten.

Instagram / fkatwigs FKA Twigs, Musikerin

Raw Image LTD/MEGA FKA Twigs und ihr Freund Jordan Hemingway im Februar 2023

Instagram / fkatwigs Jordan Hemingway, Künstler

