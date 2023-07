Hand in Hand: FKA Twigs und ihr Jordan besuchen Fashionshow

Ein seltener Anblick! FKA Twigs (35) hatte sich im Juni vergangenen Jahres von dem The-1975-Frontmann Matty Healy (34) getrennt. Mittlerweile hat die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Tahlia Debrett Barnett heißt, aber wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit Jordan Hemingway ist die Britin bereits seit einigen Monaten liiert, doch in der Öffentlichkeit lassen sich die beiden nicht oft zusammen blicken. Nun strahlen FKA Twigs und Jordan aber zusammen auf der Fashion Week!

Am Mittwoch fand die Haute-Couture-Fashionshow des Labels Viktor & Rolf in Paris statt. Auch die zwei Turteltauben nahmen an dem Event teil und kamen händchenhaltend an der Location an. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind auch die besonderen Outfits der beiden zu sehen. FKA Twigs trug einen superknappen Minirock und eine weiße Bluse mit großem Schleifen-Detail. Dazu kombinierte sie hohe Schuhe und schwarze Kniestrümpfe. Ihr Partner glänzte in einem Punk-Look: Zu einem löchrigen Pullover wählte Jordan eine schwarze Lederhose und klobige Stiefel mit Schnallen.

Mit ihrem Jordan scheint die Sängerin total happy zu sein. Vor einigen Monaten hatte FKA Twigs auch zuckersüße Worte für ihren Freund gefunden, als sie ihn ihren Instagram-Followern vorstellte: "Sein Name ist Jordan Hemingway, ein wunderschöner Künstler, dessen Herz meinen Glauben an die Liebe wiederhergestellt hat."

Instagram / fkatwigs FKA Twigs (r.) mit ihrem Partner Jordan Hemingway

Getty Images FKA Twigs im Dezember 2017

Instagram / fkatwigs FKA Twigs, Musikerin

