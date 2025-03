Ohne Timothée: Kylie Jenner strahlt bei einem Launch-Event

Kylie Jenner (27) strahlte bei einem Beauty-Launch-Event in Los Angeles und zog mit ihrem lässigen Look alle Blicke auf sich. Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, besuchte die Reality-TV-Ikone eine Veranstaltung des Medicube-Pop-Ups, um ihre neuesten innovativen Skincare-Geräte zu testen. In schwarzer Lederhose, weißem Crop-Top und passenden schwarzen Heels hielt Kylie ihren Stil schlicht, aber eindrucksvoll. Sie verließ das Event mit einer prall gefüllten Goodie-Bag und wirkte dabei vollkommen entspannt – ganz ohne die Gesellschaft von Timothée Chalamet (29), der sie zu diesem Event nicht begleitete.

Während Kylie sich ganz der Hautpflege widmete, sorgte das Fehlen ihres Freundes Timothée auf den neuesten Urlaubsfotos der Unternehmerin für Spekulationen unter ihren Fans. Trotz zahlreicher Strand-Schnappschüsse, auf denen Kylie sowohl ihre Figur als auch funkelnden Cartier-Schmuck zur Schau stellte, war der Schauspieler auf keinem der Bilder zu sehen. Ihre fast 400 Millionen Instagram-Follower vermuteten dennoch, dass er möglicherweise heimlich an ihrer Seite gewesen sei. Kommentare wie "Timothée hat bestimmt die Fotos gemacht, oder?" entfachten Diskussionen über die private Seite ihrer Beziehung.

Kylie, die mit ihren zwei Kindern ihren Alltag zwischen Familienleben und Karriere jongliert, hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr ihre Privatsphäre ist. Während sie beruflich auf ihre riesige Internet-Fangemeinde setzt, versucht sie, persönliche Momente abseits der Öffentlichkeit zu wahren. In einem Interview mit HommeGirls erklärte die Kylie-Cosmetics-Gründerin: "Ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu Hause zu verbringen." Ihre Beziehung mit Timothée Chalamet zeigt jedoch, dass sie das Gleichgewicht zwischen Öffentlichkeit und Privatem gefunden hat – und dabei kaum glücklicher sein könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire und Stormi, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige