Wild unterwegs? Marc Eggers scherzt über seinen "Body Count"

Marc Eggers (38) ist einer der bekanntesten Netz-Stars Deutschlands. Seine Straßenumfragen auf YouTube haben inzwischen Kultstatus – deswegen drückt RTL ihm kurzerhand auch mal ein Mikrofon in die Hand und lässt ihn auf seine Let's Dance-Kollegen los. Wie gewohnt scheut Marc dabei auch keine pikanten Fragen und lässt seine Interviewpartner schätzen, wer von ihnen wohl den höchsten "Body Count" hat – also wer bisher die meisten Sexualpartner hatte. Als seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37) auf Marc tippt, weicht er aus: "Ich wusste, dass der Name fällt und das können wir nicht mit reinschneiden."

Für den 38-Jährigen könnte das im Moment ein sensibles Thema sein: Erst vor wenigen Tagen sprach sein Ex-Partner Bill Kaulitz (35) in dessen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" etwas an, was den Ballermann-Star in kein gutes Licht rückte. "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen", erklärte der Tokio Hotel-Sänger. Marcs Namen nannte er dabei zwar nicht explizit, betonte jedoch: "Also wirklich in jeder Beziehung." Marc äußerte sich bisher nicht öffentlich zu diesen Vorwürfen.

Ende 2024 trennten sich der Content Creator und der Musiker. Keiner der beiden nannte damals konkrete Gründe für das Liebes-Aus, doch Bill ließ in seinem Podcast immer wieder Erzählungen von "Ghosting" und "schmerzhaften Erfahrungen" einfließen. Die Trennung beschäftigt den 35-Jährigen offenbar nach wie vor, auch wenn er laut eigenen Angaben sein Singleleben in vollen Zügen genießt.

MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / marceggers Marc Eggers, Schlagersänger

