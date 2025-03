Bushidos Töchterchen Leonora schläft am Pool in Papas Armen

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) gönnen sich ein paar sonnige Stunden mit ihren Drillingen Leonora (3), Naima (3) und Amaya (3). Gemeinsam verbringen die fünf Zeit am Pool – und währenddessen kommt es zu einem besonders goldigen Moment. "Leonora ist einfach beim Papa eingeschlafen, so süß!", schwärmt die Familienmutter in ihrer Instagram-Story und teilt ein Video des Rappers mit seiner schlummernden Tochter im Arm. Gemeinsam liegt das Duo auf einer Sonnenliege und kuschelt miteinander – sichtlich entspannt.

Aber bei dem Ausflug wird nicht nur in der Sonne geschlafen: Für Anna-Maria und Bushidos Mädchen geht es auch ins kühle Nass: Ausgestattet mit Sonnenbrillen, Schwimmflügeln und Sonnenhüten hüpfen die drei motiviert in den Pool und planschen eine Runde mit ihrem Vater. Dabei gibt es viel Gekicher und lautes Rufen nach ihrer Mama, die ihre Wonneproppen stolz mit dem Handy filmt.

Neben Leonora, Naima und Amaya haben die Schwester von Sarah Connor (44) und der Musiker vier weitere gemeinsame Kinder, die das Paar mächtig auf Trab halten. Wie sehr, das teilt die Influencerin fast täglich auf Social Media. Neben Einblicken zu Reisen, Geburtstagen, einigen Brüchen und Krankenhausaufenthalten in den vergangenen Monaten, spaßigen Ausflügen und dem turbulenten Familienalltag gibt es auch ziemlich pikanten Content von den Eheleuten. Diesen teilen die zwei regelmäßig in ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seinen Töchtern Leonora, Amaya und Naima, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Anzeige Anzeige