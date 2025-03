Deborra-Lee Furness möchte nach Trennung altes Ich zurück

Deborra-Lee Furness (69) hat jetzt beschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Zwei Jahre nach der Trennung von ihrem Ehemann Hugh Jackman (56), mit dem sie fast drei Jahrzehnte verheiratet war, sucht die Schauspielerin nun Ruhe und Abstand im Ausland. "Deb baut derzeit ihr Leben neu auf und befindet sich im Urlaub in Bhutan, um einen Neuanfang zu machen und dem Schmerz zu entfliehen", teilte eine Quelle dem Magazin Us Weekly mit. Mit der Unterstützung enger Freundinnen und anderer Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, arbeitet Deborra-Lee daran, wieder zu sich selbst zu finden.

Das Paar hatte im September 2023 seine Trennung bekanntgegeben. In einem gemeinsamen Statement erklärten die beiden, dass sie fast drei Jahrzehnte voller Liebe und Glück geteilt hätten, sich nun jedoch entschieden hätten, getrennte Wege zu gehen, um individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Trotz ihrer Trennung betonten Deborra-Lee und Hugh, dass ihre Familie immer Priorität habe. Gemeinsam haben sie in ihrer Ehe zwei Kinder adoptiert: Sohn Oscar im Jahr 2000 und Tochter Ava fünf Jahre später.

Der Bruch ihrer Ehe war nicht ohne Kontroversen, da Gerüchte über eine Affäre des 56-Jährigen mit Broadway-Star Sutton Foster (50) kursierten, mit der er in der Produktion "The Music Man" gearbeitet hatte. Sutton hatte 2024 die Scheidung von ihrem Ehemann Ted Griffin eingereicht, bevor sie von da an immer häufiger an der Seite von Hugh gesehen wurde. Während Hugh und Sutton mittlerweile ihre Beziehung offiziell machen, konzentriert sich Deborra-Lee auf ihre persönliche Heilung und darauf, sich von den turbulenten Ereignissen der letzten Jahre zu lösen. Bhutan, bekannt für seine atemberaubende Natur und seine spirituelle Atmosphäre, scheint dafür ein passender Ort zu sein.

Getty Images Deborra-Lee Furness bei einer Gala

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im Jahr 2018

