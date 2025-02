Hugh Jackman plant wohl schon die Hochzeit mit Sutton Foster

Der gefeierte Wolverine-Star Hugh Jackman (56) und seine Schauspielkollegin Sutton Foster (49) sollen verschiedenen Berichten zufolge ein Liebespaar sein. Beide haben vor Kurzem die Scheidung von ihren jeweiligen Partnern eingereicht – möglicherweise auch, um bald selbst den Bund der Ehe miteinander zu schließen. Wie Daily Mail berichtet, hat eine Quelle aus dem Umfeld von Hugh nun seine angeblichen Hochzeitspläne verraten: "Hugh ist sich sicher, dass er Sutton zu seiner Frau machen will."

Schon während Hughs Weihnachtstrip nach Sydney soll er sich intensive Gedanken über die Zukunft seiner Beziehung mit Sutton gemacht haben. Ein Insider meinte gegenüber Sky News: "Hugh hatte eine Menge Hin und Her, während er in Australien in den Ferien war, aber schließlich meinte er, wie sehr er sie vermisst habe." Schließlich sei er beim Wiedersehen wieder vollkommen verzaubert gewesen und eine gemeinsame Ehe soll derzeit wohl "das Endziel für die beiden" sein.

Die berühmten Darsteller stehen sich schon sehr lange nah. Bereits im Jahr 2022 schwärmte die US-Amerikanerin im Interview bei "Live With Kelly and Ryan" von dem 56-Jährigen. Dabei enthüllte sie sogar, welches gemeinsame Ritual sie bei ihrer Musical-Show "The Music Man" hatten: "Wir hängen vor jeder Show in meiner Garderobe ab und unterhalten uns einfach." Zu diesem Zeitpunkt war Hugh noch mit Deborra-Lee Furness (69) verheiratet. Die beiden waren 27 Jahre ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Im September 2023 verkündeten sie ihren Entschluss, sich scheiden zu lassen.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Mai 2022

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

