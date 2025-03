Diese Schauspielerin verlässt bald "Die Rosenheim-Cops"

Seit mehr als zwei Jahrzehnten verkörpert Marisa Burger (51) die schlagfertige und charmante Polizeisekretärin Miriam Stockl in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Doch nun steht fest: Die Schauspielerin wird die Kultserie nach den Dreharbeiten im Herbst 2025 verlassen. Diese Entscheidung verkündete die Produktionsfirma Bavaria Fiction zeitgleich mit dem Start der Dreharbeiten zur 25. Staffel. Marisa, die mit ihrem unverwechselbaren Satz "Es gabat a Leich" Kultstatus erreichte, verabschiedet sich damit von der Rolle, die sie seit dem Jahr 2000 gespielt und mitgeprägt hat.

Gegenüber der Abendzeitung München erklärte Marisa, dass ihr der Entschluss, das Team und die Serie zu verlassen, alles andere als leichtgefallen sei. "Die Zeit bei den 'Rosenheim-Cops' hat mich persönlich und beruflich geprägt", sagte sie. Dennoch sehnt sich die Schauspielerin nach "neuen beruflichen Herausforderungen", die mit dem umfangreichen Drehpensum der Serie schwer zu vereinbaren seien. Marisa möchte zukünftig ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen und die Zuschauer in neue, spannende Rollen mitnehmen. Ihren langjährigen Fans verspricht sie jedoch, dass sie sich mit viel Herzblut vom Publikum und ihrer Figur verabschieden wird.

Marisas Karriere bei den "Rosenheim-Cops" begann allerdings nicht ohne Umwege. Wie sie in ihrem autobiografischen Buch mit dem Titel "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" preisgibt, war sie ursprünglich nur die "zweite Wahl" für die Rolle der Frau Stockl. Nach einem ersten Casting entschied sich die damalige Regisseurin für eine andere Darstellerin, was die 51-Jährige zunächst tief enttäuschte. Doch dann wurde die Produktion umstrukturiert – und plötzlich kam sie doch für die Rolle infrage. Mit ihrer unverwechselbaren Art und ihrem sympathischen Charme wurde sie ab 2002 schließlich nicht nur die langjährige Sekretärin der Kommissare, sondern auch das Herzstück einer der erfolgreichsten deutschen Krimi-Serien. Trotz der vielen Fans gab es eine Person, die sich die Serie nicht anschauen wollte, wenn Marisa mitspielte: ihre eigene Mutter.

Getty Images Marisa Burger bei der 30. Jose-Carreras-Gala, 2024 in Leipzig

Marisa Burger bei der Premiere des Films "Weihnachtsmänner" in München

