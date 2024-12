Johnny Depp verschwand wegen Amber-Heard-Drama vom Filmset

Der australische Schauspieler Brenton Thwaites (35) hat erstmals offenbart, wie es war, mit Johnny Depp (61) zusammenzuarbeiten, als dessen Beziehung zu Amber Heard (38) in die Brüche ging. Während der Dreharbeiten zum fünften Teil der Fluch der Karibik-Reihe, die 2015 in Queensland, Australien, stattfanden, sei Johnny häufig nicht am Set erschienen. Brenton habe dann viele Stunden in seinem Trailer gewartet und sich gefragt, weshalb sein Schauspielkollege nicht auftauchte.

In einem Interview mit News Corp erklärte Brenton, dass er erst jetzt den Grund für Johnnys Abwesenheiten versteht. "Jetzt weiß ich, warum Johnny vielleicht nicht zur Arbeit kam oder warum ich zwölf Stunden in meinem Trailer saß und darauf wartete, dass die Dreharbeiten weitergingen", sagte er. Während der Produktion hatten Johnny und Amber mit persönlichen Problemen zu kämpfen, die schließlich in einem öffentlichen Rechtsstreit endeten. In einem Streit mit Amber soll Johnny sogar fast einen Finger verloren haben, was die Dreharbeit erneut verzögerte. Die Verletzung musste ärztlich behandelt werden – während seiner Operation in den USA stand die Arbeit für über 200 Crewmitglieder still.

Trotz der Herausforderungen am Set war Brenton von Johnny sehr beeindruckt. "Johnny Depp ist einfach ein verdammter Star in diesem Film – er ist so gut. Und er ist so ein netter Kerl. Er war großartig zu den Fans, er war großartig zu mir. Er war großartig zu jedem am Set", schwärmte er. Brenton, der durch die australische Serie "Home and Away" bekannt wurde, hat sich seitdem selbst eine erfolgreiche Karriere in Hollywood aufgebaut und war in Filmen wie "Office Uprising" und "An Interview with God" zu sehen. Seine Zusammenarbeit mit Johnny bleibt für ihn eine prägende Erfahrung, die ihn sowohl persönlich als auch beruflich wachsen ließ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Brenton Thwaites bei einem Event in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige