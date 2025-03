Josh Hutcherson will zu "Die Tribute von Panem" zurückkehren

Die Nachricht lässt die Herzen von Fans der Die Tribute von Panem-Reihe höherschlagen: Ein Wiedersehen mit Jennifer Lawrence (34) als Katniss Everdeen und Josh Hutcherson (32) als Peeta Mellark rückt in greifbare Nähe. Grund dafür ist das neue Buch "Die Tribute von Panem: L – Der Tag bricht an" von Suzanne Collins (62). Im Epilog der Geschichte, die sich vor allem um die Jugend von Haymitch Abernathy dreht, tauchen Katniss und Peeta in einem Zeitsprung in Distrikt 12 auf. Jennifer hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass sie gerne wieder in die Rolle von Katniss schlüpfen würde, während Josh kürzlich bei einer Convention in Paris laut Deadline erklärte: "Ich würde Peeta liebend gerne wieder spielen."

Damit könnte der geplante Film "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", der 2026 in die Kinos kommen soll, eine besondere Überraschung für langjährige Fans bereithalten. Obwohl der Fokus der neuen Geschichte auf Haymitchs Erlebnissen bei den 50. Hungerspielen liegt, knüpft der abschließende Epilog zeitlich an die Geschehnisse aus "Mockingjay Teil 2" an und ebnet so den Weg für einen erneuten Auftritt der lieb gewonnenen Charaktere. Auch Woody Harrelson (63), der in den bisherigen Filmen den älteren Haymitch verkörperte, wäre für viele Zuschauer dabei ein denkbarer Rückkehrer. Welche Schauspieler tatsächlich wieder Teil des Casts sein könnten, ist jedoch bisher unklar, da weder Jennifer noch Josh offiziell für das Projekt bestätigt wurden.

Während sich die Spannung um den möglichen neuen "Die Tribute von Panem"-Film aufbaut, befindet sich Jennifer privat erneut im Babyglück. Die Oscarpreisträgerin und ihr Ehemann Cooke Maroney wurden kürzlich mehrfach in New York gesichtet. Jedoch spazierte Jennifer ohne sichtbaren Babybauch durch die Straßen der Metropole. Viele spekulierten, dass die TV-Bekanntheit und der Kunstgalerist heimlich ihr zweites Kind auf der Welt willkommen geheißen haben könnten. Eine offizielle Bestätigung des Paares gab es jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht.

Getty Images Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson und Francis Lawrence

Action Press Jennifer Lawrence im März 2025

