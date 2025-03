Kim Sae-ron (†) schrieb Brief an verstorbenen Freund Moonbin

Am 27. April 2023 hatte Kim Sae-ron (✝24) vor ihrem Tod einen sehr persönlichen Brief an ihren ebenfalls verstorbenen Freund Moonbin (✝25) geschrieben. Dieser wurde nun auf YouTube von Hoverlab veröffentlicht. Der südkoreanische Sänger war am 19. April 2023 tot in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden worden – vermutlich verstarb er durch Suizid. Die beiden verband eine enge Freundschaft. In dem Brief schreibt Sae-ron über ihre Trauer und Reue: "Bin, ich vermisse dich. Hätte ich deinen Schmerz lindern können, wenn ich angerufen hätte?" Ebenso spricht sie über ihre eigenen Kämpfe mit der Einsamkeit und die Schuldgefühle, nicht für Moonbin da gewesen zu sein.

Sae-ron drückt in ihrem emotionalen Schreiben die Last aus, die das Leben im Rampenlicht für beide mit sich brachte. Überwältigt von den Erwartungen, die an sie gestellt wurden, fühlte sie sich oft isoliert. Ihre Worte zeigen, wie sehr sie mit Moonbins Tod zu kämpfen hatte. "Ich denke jeden Tag daran, dir zu folgen", schrieb sie und brachte damit ihre Verzweiflung nach seinem Verlust unverblümt zum Ausdruck. Zusätzlich wurde bekannt, dass Sae-ron nach dem Vorfall in aller Stille trauerte, indem sie zum Beispiel ihr Profilbild in eine Pusteblume änderte. Neben ihrer Trauer machten zuletzt auch Anschuldigungen ihrer Familie Schlagzeilen, die eine frühere Beziehung zu dem Schauspieler Kim Soo-hyun (37) sowie rechtliche Streitigkeiten mit dessen Agentur Gold Medalist thematisierten.

Moonbins plötzlicher Tod hatte nicht nur seine Fans, sondern auch die gesamte K-Pop-Community erschüttert. Der talentierte Sänger der Band ASTRO war mit seiner Lebensfreude und Bühnenpräsenz ein Star, dessen Licht viele inspirierte. Die Tragödie lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf den mörderischen Druck, dem junge Künstler in der koreanischen Unterhaltungsbranche ausgesetzt sind. Am 19. April jährt sich sein Todestag zum zweiten Mal. Bereits im vergangenen Jahr trauerten zahlreiche Fans an Moonbins Todestag. "Es ist schon ein Jahr her, seitdem du ein Stern wurdest, und noch immer wirst du so geliebt, wirst vermisst, und wir erinnern auf so viele Arten an dich. Wir lieben dich, Binnie", schrieb ein User auf X.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kim_sae.ron_ Kim Sae-ron im Mai 2020

Instagram / moon_ko_ng Moonbin im September 2020