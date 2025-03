Megan Fox' Ex Brian will für sie und ihre Tochter da sein

Megan Fox (38) brachte am Donnerstag ihr viertes Kind zur Welt – eine Tochter, die sie mit ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly (34) erwartet hatte. Angeblich will die Schauspielerin den Musiker aber nicht allzu sehr in die Erziehung ihres Kindes mit einbeziehen. Stattdessen soll sie ihren Ex-Mann Brian Austin Green (51) um Hilfe gebeten haben – und dieser will für sie da sein. "Brian hat Megan gesagt, dass er für sie da sein wird, um ihr in jeder Hinsicht mit dem neuen Baby zu helfen – auch wenn Machine Gun Kelly der Vater ist", behauptete ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Doch genau das könnte zum Problem werden. Denn zwischen Brian und MGK soll es in den letzten Tagen immer wieder geknallt haben, weil Brian sich in die Situation zwischen MGK und Megan einmischt. "Hör auf zu fragen, wann unser Kind kommt. Du bist wie die Polizei", hatte der Rapper den Schauspieler deshalb per SMS aufgefordert. Von der Nachricht veröffentlichte Brian einen Screenshot bei Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Männer öffentlich streiten. Bereits im Februar schoss Brian gegen den Ex-Partner seiner Ex-Frau. "Bro. Sei einmal in deinem Leben ehrlich. Hör auf, so viel darauf zu geben, wie du wahrgenommen wirst, dass du versuchst, andere Menschen mit hineinzuziehen", schrieb er MGK, wie TMZ veröffentlichte.

Megan und Brian waren von 2010 bis 2021 verheiratet und haben bei der gemeinsamen Erziehung ihrer drei Kinder bis heute ein gutes Verhältnis. Danach kam Megan mit MGK zusammen und verlobte sich sogar mit ihm. Im vergangenen März gab die "Transformers"-Bekanntheit schließlich bekannt, dass sie ihre Verlobung gelöst habe. Jedoch erklärte sie damals in dem Podcast "Call Her Daddy" auch: "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige Anzeige