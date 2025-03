Zoff: Christian Wolf kritisiert "mehrgewichtigen" Influencer

Christian Wolf, erfolgreicher Unternehmer und Fitness-Influencer, hat jetzt mit einem seiner neuesten Reaction-Videos eine hitzige Debatte losgetreten. In einem Instagram-Clip reagierte er auf den Wiener Influencer Matthias Gaeta, der über seine negativen Erfahrungen als "mehrgewichtige" Person im Gesundheitssystem sprach. Insbesondere Matthias Unterstützung für ein gewichtsneutrales Gesundheitszentrum wurde von Christian kritisiert. Der 29-Jährige erklärte vor seinen 1,1 Millionen Followern: "Gewichtsneutrale Medizin kann es nicht geben", und verwies auf die Rolle von Gewicht für die Gesundheit. Auch Influencerin Madeleine Darya Alizadeh, besser bekannt als "dariadaria", meldete sich daraufhin zu Wort, verteidigte Matthias und kritisierte Christian scharf.

Madeleine wirft dem Influencer vor, Matthias ins Lächerliche zu ziehen und seine Inhalte für eigene Reichweite zu nutzen. Sie unterstellte Christian, marginalisierte Personen wie Matthias ins Visier zu nehmen und legte den Fokus auf dessen Umgang mit Macht in sozialen Medien. Christians Partnerin Romina Palm (25), die derzeit schwanger ist, wurde ebenfalls Bestandteil der Diskussion. Madeleine kritisierte deren Bewerbung von Abnehmprodukten und sprach von einer "moralischen Grauzone". Christian reagierte prompt und kündigte ein weiteres Video an, um auf die Vorwürfe einzugehen. Gegen die Kritik an seiner Partnerin wehrt er sich entschieden.

Christian macht seine eigene Transformation zur Plattform für gesundheitliche Ratschläge – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Seine Offenheit brachte ihm dabei sowohl eine treue Fangemeinde als auch kritische Stimmen ein. Madeleine hingegen ist seit Jahren für ihren Aktivismus bekannt, besonders im Bereich Feminismus und soziale Gerechtigkeit. Der Konflikt zeigt nicht nur den wachsenden Einfluss von Social-Media-Stars auf gesellschaftliche Debatten, sondern auch die Spannungen zwischen Body-Positivity-Forderungen und traditionellen Fitness-Idealen.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Januar 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

