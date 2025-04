So sauer war Christian Wolf wegen fast verpatzten Antrags

Vergangenen Freitag war es so weit: Christian Wolf stellte seiner schwangeren Partnerin Romina Palm (25) die Frage aller Fragen. Heute schwebt das verlobte Paar auf Wolke sieben, beinahe wäre die Überraschung aber geplatzt: Um bei dem Antrag mit dabei zu sein, reisten Romis Freunde und Familie heimlich nach Wien – einer der geladenen Gäste verplapperte sich aber auf Social Media. In einem YouTube-Video über den Antrag machte der Fitness-Influencer keinen Hehl aus seiner Wut über den Patzer. "Romi hat einer Freundin von sich geschrieben: 'Ich glaube, Christian macht mir heute einen Antrag.' Weil jemand so dumm war – und sorry, dass ich da so direkt bin – jemand war so dumm zu posten: 'Oh, mein Freund fliegt heute nach Wien. Das wird ein geheimes Event. Das wird so schön'", regte er sich auf und überlegte gemeinsam mit seiner Assistentin, wie sie Romina von ihrer Vermutung ablenken könnten.

"Das war ein Krimi. Gestern gab es einen Moment, wo fast alles aufgeflogen wäre", kommentiert Christian selbst das Video. Tatsächlich gelang es dem YouTuber aber doch, die Mutter seines ungeborenen Kindes auf eine falsche Fährte zu locken. "Okay, ich rudere zurück", schrieb Romi ihrer Freundin und wog sich offensichtlich wieder in Unwissenheit, was sie an diesem Abend erwarten werde. Doch auch wenn die 25-Jährige schon etwas geahnt hatte – die Überraschung, als sie schließlich wirklich in einem Raum voll mit den Menschen, die sie liebt, stand, schien sie zu überwältigen. Als Christian dann vor ihr auf die Knie ging, zögerte sie keinen Moment und beantwortete seine Frage mit einem liebevollen Kuss.

Das erste gemeinsame Kind der beiden Influencer wird schon in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Bereits in der Vergangenheit sprachen Romi und Christian über ihre gemeinsamen Zukunftspläne. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin habe vor, nach der Geburt zu Christian nach Zypern auszuwandern, wo er gerade ein Haus für ihre kleine Familie baue. Eine Hochzeit stand bislang aber noch nicht auf dem Plan – vor allem Romina, die bereits einmal verlobt war, thematisierte in den sozialen Medien offen ihre Gedanken zu diesem Thema.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im April 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

