So bereitete Christian Wolf den Antrag an Romina Palm vor

Romina Palm (25) und Christian Wolf haben aufregende Neuigkeiten verkündet: Das Model und der Fitness-Unternehmer sind verlobt! Die Vorbereitungen für den Antrag umfassten insgesamt 45 Leute und jede Menge heimliche Besorgungen, wie der Influencer auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal verriet. Romina fühlte sich aber am Tag des Antrags unwohl und wollte am liebsten den Abend zu Hause verbringen, weswegen Christian kurzzeitig umdenken musste. Um nicht aufzufliegen, tat er so, als wäre das geplante Abendessen gar nicht so wichtig. Das diente allerdings nur dazu, Romina abzulenken und auf eine falsche Fährte zu leiten.

Am Ende ging jedoch alles gut und Romina konnte Christian zu dem Abendessen begleiten. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Christian vor versammelter Mannschaft – also vor all ihren Freunden und ihrer ganzen Familie – auf die Knie geht und ihr den Antrag macht. Die hatte Christian nämlich heimlich nach Wien eingeladen! Der Ring, den sie daraufhin in die Kamera hält, scheint ihr überaus zu gefallen, denn sie grinst über das ganze Gesicht. Wie die ehemalige GNTM-Kandidatin allerdings schon verriet, hatte sie geahnt, dass während ihres Aufenthaltes in Wien etwas Besonderes passieren könnte.

Für Romina und Christian könnte das Timing ihres besonderen Moments nicht besser sein, denn die beiden erwarten in Kürze ihr erstes Kind. Schon in der Vergangenheit teilten sie nicht nur Einblicke in ihre Beziehung, sondern auch ihre gemeinsamen Pläne für die Zukunft. Romina hält ihre Fans regelmäßig über Social Media auf dem Laufenden und äußerte sich immer wieder über die Liebe zu ihrem Partner. Christian ließ ebenfalls keine Gelegenheit aus, seine Zuneigung öffentlich zu zeigen und diesen besonderen Moment für sie beide unvergesslich zu machen.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

