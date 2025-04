Romina Palm und Christian planen Hochzeit im nächsten Sommer

Vor wenigen Tagen stellte Christian Wolf seiner schwangeren Freundin Romina Palm (25) während eines aufwendig geplanten Events die Frage aller Fragen. Selbstverständlich lautete die Antwort der Beauty "Ja" – weshalb nun das Thema Hochzeit ganz groß im Gespräch ist. Mehr Details dazu verrät Romina nun in ihrer Instagram-Story. "Wir planen, nächsten Sommer zu heiraten. Christian geht da gerade total in der Planung auf", erzählt sie.

Oft seien es die Frauen in der Beziehung, die sich Hals über Kopf in die Hochzeitsplanung stürzen. Bei den werdenden Eltern sei es aber andersherum: "Er hat so viele Ideen – mehr als ich tatsächlich – und sprüht voller Vorfreude. Irgendwie total süß", schwärmt die 25-Jährige. Was dem Fitness-Influencer für ihren großen Tag vorschwebt, verrät Romina im Moment noch nicht. Sie verspricht aber: "Natürlich nehmen wir euch [bei den Vorbereitungen] mit."

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist mit ihrem Kopf aktuell wohl ganz woanders. In knapp einem Monat wird sie zum ersten Mal Mama – und kann es gar nicht abwarten, endlich ihre kleine Tochter im Arm zu halten. In wenigen Tagen wird sie dafür auch von ihrem vorübergehenden Wohnort Wien in die Nähe von München reisen, wo ihr Baby auf die Welt kommen soll. Deutschland wird aber nicht die Heimat der Familie bleiben: Wenn sich der Säugling auf der Erde eingelebt hat, geht es für die Kleine und ihre Mutter zu Papa Christian nach Zypern, wo der YouTuber aktuell ein Haus für sich, seinen Nachwuchs und seine zukünftige Frau bauen lässt.

Instagram / rominapalm Romina Palm im März 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

