Verlobung: Diese Stars gratulieren Romina Palm und Christian

Romina Palm (25) und Christian Wolf schweben auf Wolke sieben. Vor wenigen Stunden gab das Influencer-Paar auf Instagram bekannt, dass es sich verlobt hat. Zahlreiche Prominente drücken daraufhin in der Kommentarspalte des Beitrags ihre Freude aus. Paulina Ljubas (28) schreibt: "Wie schön, omg, herzlichen Glückwunsch." Auch Katja Geretschuchin (29) gratuliert: "Ahhhh, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute euch." Jannik Kontalis drückt mit einem schlichten "Glückwunsch" seine Freude aus.

Romina selbst schreibt in die Kommentare: "Ich wusste echt nicht, dass mein Verlobter so romantisch sein kann." Christian bedankt sich indes für die Hilfe, die er offenbar bei dem besonderen Moment bekam. "Du hast alles so perfekt nach meinen Wünschen umgesetzt und das zusätzlich zu all dem Stress, den du eh schon mit dem Organisieren meines Lebens hast. Wirklich unvergesslich", tippt er unter den Beitrag.

Die Verlobung dürfte für Romina und Christian ein bedeutender Moment kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gewesen sein. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis die Content Creator ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Nach der Entbindung wollen sie Deutschland den Rücken kehren. "Ich werde zu ihm nach Zypern ziehen. Er baut dort gerade für unsere kleine Familie ein Haus", schwärmte Romina kürzlich auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Hund Baloo

Anzeige Anzeige

Anzeige