Fast aufgeflogen: Romina Palm vermutete den Heiratsantrag

Christian Wolf hat seiner Partnerin Romina Palm (25) einen romantischen Heiratsantrag gemacht – doch beinahe wäre die Überraschung geplatzt! Der Unternehmer berichtet in seiner Instagram-Story, wie knapp der Moment gewesen sei. "Das war ein Krimi. Gestern gab es einen Moment, wo fast alles aufgeflogen wäre", erklärt er. Romina, die geahnt hatte, dass etwas Besonderes passieren könnte, habe sogar ihren Freundinnen geschrieben, dass sie einen Antrag erwarte. Doch am Ende gelang es Christian, seine Pläne geheim zu halten und das Ganze zu einem emotionalen Highlight zu machen.

Trotz der fast aufgeflogenen Überraschung war der Moment für Romina und Christian schließlich etwas ganz Besonderes. Christian hatte den Antrag sorgfältig geplant und ihre Freunde und Familie mit einbezogen, um ihn perfekt zu machen. Später präsentierten die beiden stolz den Verlobungsring, der mit einem edlen, ovalen Stein besetzt ist.

Romina und Christian, die derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, haben in der Vergangenheit bereits über ihre Zukunftspläne gesprochen. Laut Romina werde sie zu Christian nach Zypern ziehen, wo er gerade ein Haus für ihre kleine Familie baut. Der Umzug soll nach der Geburt ihres Kindes im Sommer stattfinden. Romina war in sozialen Medien offen über ihre anfängliche Unsicherheit in Bezug auf Verlobungen – vor allem, da sie bereits einmal verlobt war. Doch Christian scheint es tatsächlich geschafft zu haben, ihr diese Zweifel zu nehmen.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf bei ihrer Verlobung im April 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

