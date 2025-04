Fans neugierig: Warum hatte Christian Wolf noch nie Burnout?

Christian Wolf ist seit vielen Jahren ein recht erfolgreicher Unternehmer und Social-Media-Star. Über die Jahre hat er sich eine große Community im Netz aufgebaut – und die Fans fragen sich nun eins: Wie schafft er es, trotz seines vollen Terminkalenders und des hohen Drucks noch immer so voller Energie zu sein? Auf Instagram fragt ihn ein Fan, was er tut, um einen Burnout zu verhindern. Der Fitness-Influencer antwortet: "Viel mentale Arbeit, sehr gute Ernährung, Sport und ich mache einiges auch an High-Performance-Optimierungsprotokollen." Es ist in Christians Kreisen allseits bekannt, dass sich für ihn alles um körperliche und auch mentale "Verbesserung" dreht – was genau seine "Protokolle" beinhalten, verrät er allerdings nicht wirklich.

Obwohl er hauptsächlich als Influencer bekannt ist, hat er offensichtlich noch viel mehr auf dem Kasten. Ein anderer Fan fragt nach, wie genau Christian sein Geld verdient – immerhin gönnen er und seine Partnerin Romina Palm (25) sich gerne mal den einen oder anderen Kurzurlaub oder ein Luxusgadget. Christian stellt klar, er ist nicht nur Influencer. Nebenbei macht er auch noch Social-Media-Beratung, die allerdings "nur für sehr wenige Leute verfügbar ist", und investiert sein Geld in verschiedene Firmen. Der Großteil seines Vermögens kommt allerdings vom Verkauf seiner Anteile der Firma "More Nutrition", die er 2017 ins Leben gerufen hatte. "Ich habe damals genug bekommen, um für immer davon leben zu können", erklärt er und fügt hinzu, dass er durch das Investieren des Geldes jedes Jahr Rendite bekommt.

Christian ist nicht das erste Mal mit seinem Lebensstil und seiner Einstellung ins Rampenlicht geraten. In der Vergangenheit hatte er sich bereits zu seiner polarisierenden Art geäußert und betont, dass er gerne aneckt und Diskussionen provoziert. Mit More Nutrition und seinen Social-Media-Aktivitäten hat er sich einen Namen in der Fitness- und Ernährungswelt gemacht – auch wenn seine Aussagen nicht selten kontrovers diskutiert werden. In der Vergangenheit sprach er offen darüber, dass er es sogar darauf anlegt, zu triggern. Kritiker bemängeln seine oft provokanten Aussagen zu Themen wie Gewicht und Gesundheit, doch Christian bleibt seiner Linie treu.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

