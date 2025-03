Nach Interview: Ben Affleck möchte mit J.Lo-Ehe abschließen

Ben Affleck (52) hat kürzlich in einem Interview erstmals über seine gescheiterte Ehe mit Jennifer Lopez (55) gesprochen. Der Filmstar, der 2022 mit der Sängerin den Bund fürs Leben einging, machte dabei deutlich, dass es "keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen" hinter der Trennung gab. Wie ein Insider inzwischen gegenüber People bestätigte, habe Ben das Interview vor allem dazu genutzt, ein finales Statement abzugeben und das Kapitel zu schließen. "Er wollte endgültig reinen Tisch machen und ist jetzt durch damit, über J.Lo zu sprechen", berichtete die Quelle.

Die Ehe, die mit einer Blitz-Hochzeit in Las Vegas begann, fand 2024 ein Ende, als Jennifer im Sommer die Scheidung einreichte. Diese wurde Anfang dieses Jahres nach einer Einigung schließlich offiziell abgeschlossen. Laut dem Insider sei der Ex von Jennifer Garner (52) ganz und gar nicht stolz darauf, dass auch diese Ehe gescheitert ist. Nun wolle der 52-Jährige sich aber vor allem auf seine Kinder und beruflichen Projekte konzentrieren. Der Schauspieler bereitet sich aktuell unter anderem auf die Premiere seines neuen Films "The Accountant 2" vor.

Bereits vor ihrer zweiten Ehe gingen Ben und Jennifer in den 2000er-Jahren durch ein intensives Beziehungschaos und trennten sich 2004 nur kurz vor der damals geplanten Hochzeit. Dass sich ihre Wege später erneut kreuzten und sie einen neuen Versuch wagten, sorgte weltweit für Aufsehen. Trotz des ausbleibenden Happy Ends ihrer Liebe möchte die Musikerin die Hoffnung nicht aufgeben. "Ihre Freunde haben sie ermutigt, sich auf Dates einzulassen, und sie ist definitiv offen dafür, jemanden neuen kennenzulernen", berichtete eine Quelle gegenüber Page Six.

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

