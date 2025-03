Nach Schuldenabbau: Katie Price startet mit neuem Job durch

Katie Price (46) wagt sich an neue berufliche Herausforderungen: Der britische Reality-TV-Star, der jüngst von seinen finanziellen Lasten befreit wurde, hat sich einen glamourösen neuen Job gesichert. Gemeinsam mit RuPaul's Drag Race-Star Anetra wird Katie Anfang Mai eine große Show moderieren. Auf Instagram verkündete sie begeistert ihren Fans: "Ich bin ein riesiger RuPaul’s Drag Race-Fan und freue mich so sehr, beim Londoner Auftritt von Anetra im Clapham Grand am 2. Mai als Co-Moderatorin aufzutreten." Die Tickets für das Event sind bereits erhältlich, wie Katie ihren über 2,7 Millionen Followern mitteilte.

Erst kürzlich wurde Katies Insolvenzverfahren ad acta gelegt. Noch immer muss die fünffache Mutter jedoch Schulden in Höhe von 750.000 Pfund [900.165 Euro] tilgen. Doch davon lässt sich die 46-Jährige nicht unterkriegen: Neben ihrem neuen Co-Hosting-Job hat sie auch diverse andere Projekte in Planung. Dazu zählen unter anderem ein "Tell All"-Tourprojekt, das sie zusammen mit Kerry Katona (44) angekündigt hat, sowie diverse Kooperationen mit Modelabels und Werbedeals über ihre Social-Media-Kanäle. Des Weiteren ist Katie äußerst erfolgreich auf OnlyFans tätig.

Finanziell haben Katie und Kerry dieses Jahr noch Großes vor: Ein Insider verriet Ende Januar im Gespräch mit Closer, dass das ehemalige Boxenluder und die Sängerin bis zum Ende des Jahres "Mega-Millionärinnen" werden wollen. Angeblich planen die beiden Reality-TV-Bekanntheiten neben der Tournee auch eine eigene Realityshow und den Release eines gemeinsamen Sommerhits.

Instagram / katieprice Katie Price, März 2025

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

