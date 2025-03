Neu-Mama Gisele Bündchen und Joaquim turteln beim Bootstrip

Gisele Bündchen (44) hat sich gemeinsam mit ihrem Partner Joaquim Valente (35) eine romantische Auszeit in Miami gegönnt. Auf einem Boot genossen das Model und der Fitnesstrainer am Sonntag die Sonne Floridas und konnten dabei die Finger kaum voneinander lassen. Kuschelnd und küssend verbrachte das Paar offensichtlich romantische Stunden auf dem Wasser. Gisele trug einen auffälligen Badeanzug im Leo-Muster, während Joaquim in schwarzem T-Shirt und Shorts eher schlicht gekleidet war. Die Paparazzi bekamen eine sichtlich entspannte und verliebte Gisele vor die Linse.

Die beiden zelebrieren nicht nur ihre Liebe, sondern auch eine weitere Veränderung in ihrem Leben: Gisele und Joaquim sind im Februar dieses Jahres Eltern geworden. Informationen über ihren gemeinsamen Nachwuchs halten die beiden streng unter Verschluss. Ein Insider berichtete jedoch vor wenigen Wochen gegenüber People, dass das Topmodel wohl einen Sohn zur Welt gebracht hat. Während der erste Vorname ein Geheimnis bleibt, konnten Details zum zweiten Namen gelüftet werden – der Name soll eine Anspielung auf Giseles Liebe zur Natur sein und River lauten.

Für Gisele ist es bereits das dritte Kind. Die gebürtige Brasilianerin ist schon stolze Mutter ihrer Kinder Vivian Lake (12) und Benjamin Rein, die sie gemeinsam mit dem NFL-Star Tom Brady hat. Die Beziehung der beiden Hollywood-Stars brach jedoch nach 13 Ehejahren im Oktober 2022 auseinander. Trotz des Liebes-Zerwürfnisses herrscht zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut. Laut einem Insider von Page Six freute sich Tom sogar über Giseles Babyglück. Er ließ ausrichten, dass er ihr nur das Beste wünscht.

Anzeige Anzeige

MEGA Gisele Bündchen und Joaquim Valente im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Anzeige Anzeige