Um Ehe zu retten: Bianca Censori will mit Kanye Baby zeugen

Bianca Censori (30), die Ehefrau von Kanye West (47), habe Berichten zufolge einen überraschenden Plan, um ihre Ehe zu retten: Sie wolle ein gemeinsames Kind mit dem Rapper bekommen. Wie ein Insider dem Magazin Daily Mail berichtet, sei die australische Designerin überzeugt, dass ein Baby ihrem Ehemann helfen könne, seine chaotischen Phasen zu beruhigen und zugleich ihre Beziehung zu stärken. "Bianca glaubt, dass ein weiteres Kind Kanye beruhigen wird und verhindert, dass er sich selbst oder sie mit seinen Handlungen in Gefahr bringt", verrät der Informant. Schon lange wird vermutet, dass die Ehe des Paares nach einer Reihe von Kontroversen und Kanyes anhaltendem feindlichen Verhalten gegenüber seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) auf der Kippe steht.

Insider berichten, dass Bianca davon überzeugt sei, dass Kanye sich anders verhalte und sich als liebevoller Vater zeige, wenn er Zeit mit seinen Kindern North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) verbringt. Daher wolle sie ihm nun ein weiteres Kind schenken und sehe darin die Chance, ihrer Ehe neuen Schwung zu verleihen. Doch nicht alle im Umfeld des Paares sind von dieser Idee angetan. Manche zweifeln an Biancas Absichten und vermuten, dass sie eine finanzielle Absicherung für den Fall einer Scheidung anstrebt. Trotz der Gerüchte soll Bianca jedoch sehr bemüht sein, die Beziehung zu retten und sich gleichzeitig in die familiären Strukturen einzufinden.

Kanye West, der sich in der Vergangenheit mehrfach wegen kontroverser Aussagen in den Medien wiederfand, sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als er seine Tochter North in einem Song mit dem inhaftierten Sean "Diddy" Combs präsentierte. Dies führte zu Kritik von Kim, die die Medienpräsenz ihrer Kinder regelmäßig infrage stellt. Bianca hingegen ist nicht nur privat, sondern auch beruflich eng mit Kanye verbunden. Sie leitet architektonische Projekte für seine Marke Yeezy und ist Managerin weiterer geschäftlicher Unternehmungen des Rappers. Ob ein Baby der turbulenten Beziehung des Paares wirklich neuen Halt geben kann, bleibt abzuwarten. Bislang scheint Bianca jedoch fest entschlossen, an ihrer Ehe mit dem Grammy-Preisträger festzuhalten.

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint, Psalm und Chicago, 2019

