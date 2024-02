Nun teilt auch Usher Einblicke in seine Hochzeitsfeier!

Er lässt sein Glück Revue passieren. Am vergangenen Sonntag stand für Usher (45) ein ganz besonderer Tag an: Der "DJ Got Us Fallin' In Love"-Interpret durfte die legendäre Halbzeitshow des Super Bowls führen – und nicht nur das: Noch am selben Abend hatten sich der Sänger und seine langjährige Partnerin Jenn Goicoechea das Jawort gegeben. Persönlich äußerte er sich bisher nicht. Doch nun gewährt Usher seinen Fans ein paar Einblicke in die Hochzeit!

Passend zum Valentinstag veröffentlicht der Superstar auf seinem Instagram-Account Bilder von seinem besonderen Abend. So sieht man das frisch verheiratete Ehepaar unter anderem bei einem zärtlichen Kuss, im Kreis seiner Familie oder in dem symbolischen Moment, als die Internetbekanntheit ihrem Gatten den Ring an den Finger steckt. "Einer von ihnen", kommentiert Usher stolz mit einem Ring-Emoji und dem Datum des Hochzeitstags – 11. Februar 2024.

Der Bräutigam trug zur feierlichen Zeremonie einen asymmetrischen Anzug und darüber einen bodenlangen weißen Fellmantel. Seine Augen verdeckte er mit einer Sonnenbrille. Die schöne Braut kleidete sich in einem weißen Zweiteiler, der durch den schulterfreien Blazer äußerst elegant wirkte. In gleicher Aufmachung besuchten sie auch die nach der Trauung stattfindende Super-Bowl-Party.

Getty Images Usher, Musiker

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und Usher im Mai 2021

Getty Images Jennifer Goicoechea und Usher im Februar 2020

