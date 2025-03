Welches der Kinder ist Anna-Maria Ferchichi am ähnlichsten?

Anna-Maria Ferchichis (43) Kinder sind ihr ganzer Stolz. Gleich acht Stück hat die Influencerin – sieben davon gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (46). An ihrem Familienalltag lässt sie ihre Community in den sozialen Medien oft teilhaben, aber nur sie kann wohl am besten einschätzen, welches ihrer Kinder ihr charakterlich am meisten ähnelt. Als sie diese Frage von einem Follower auf Instagram gestellt bekommt, muss sie gar nicht lange überlegen. Sie ist sich sicher – es ist Laila.

Laila ist elf Jahre alt und gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Djibrail eines der als drittes geborenen Kinder der Ferchichi-Familie. Dass sich Anna-Maria ausgerechnet in ihr wiedererkennt, wird viele Fans nicht überraschen. Mit ihren langen dunklen Haaren und den großen braunen Augen sieht sie nicht nur optisch ihrer Mama ziemlich ähnlich. Auch vor der Kamera stellte sie schon oft unter Beweis, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist – so wie Anna-Maria. Ob in der familieneigenen Dokuserie oder auf Social Media, Laila hat definitiv das Zeug zur Influencerin. Seit vergangenem Sommer hat die Schülerin sogar schon ihr eigenes Instagram-Profil. Dort teilt sie – kontrolliert von ihrer Mutter – Bilder und Videos von sich selbst und ihren Geschwistern und unterhält damit inzwischen schon über 88.000 Menschen.

In ihrem zuletzt online gegangenen Beitrag hatte Laila zur Abwechslung mal etwas weniger Schönes zu verkünden: Die Hobbyreiterin hatte sich bei einem Unfall mit ihrem Pferd den Arm gebrochen. Erst rund drei Monate zuvor berichtete Anna-Maria auf Social Media von einem ähnlichen Missgeschick: "Laila ist heute von Pandora gefallen und hat einen leichten Bruch." Schon da ließ sich der Sonnenschein davon aber nicht die gute Laune verderben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Februar 2025

