So blickt Jona Steinig auf seine kurze Erfahrung bei GNTM

Jona Steinig (29) machte sich durch Reality-TV-Shows wie Forsthaus Rampensau oder Germany Shore einen Namen. Erst kürzlich wagte er sich jedoch in eine etwas andere Sendung: Die TV-Bekanntheit versuchte sich bei Germany's Next Topmodel. Im Interview mit Promiflash spricht er nun über diese Erfahrung und verrät dabei, dass es "viel angenehmer" gewesen sei als in vergangenen Formaten. "Man hat den Unterschied schon gemerkt, weil da viele Frischlinge waren, Leute, die noch gar nicht im TV erfahren waren. [...] Man konnte sich gut mit jedem unterhalten und man hat wirklich gemerkt, dass der Fokus nicht auf Beef oder Streit lag. Es ging mehr um Unterhaltung", erläutert der einstige Bachelorette-Boy.

Seine GNTM-Reise endete allerdings nach kurzer Zeit: Jona musste bereits in der zweiten Folge die Heimreise antreten. Wie er gegenüber Promiflash offenbart, konnte er aber trotzdem etwas aus seiner Zeit dort lernen. "Ich konnte da mitnehmen, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht im Laufen bin", erzählt der 29-Jährige und ergänzt: "Und ich kann noch mitnehmen, dass ich unter so vielen verschiedenen Jungs, so viele verschiedene Arten von Typen, trotzdem auch tagelang super auskommen kann, ohne irgendwie Stress oder Probleme zu haben."

Es scheint also, als sei die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit trotz des frühen Exits ziemlich froh über die Erfahrung – auch wenn er sich wohl doch noch ein kleines bisschen mehr erhofft hatte. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber es hat mir jetzt nicht den Boden unter den Füßen weggerissen. Natürlich hätte ich gehofft, noch ein paar Folgen weiterzukommen, weil die bis dahin nur Laufsteg gemacht haben, und ich ja eigentlich in Fotoshootings sehr, sehr gut bin", gibt Jona im Gespräch mit Promiflash preis.

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im Februar 2025

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im April 2024

