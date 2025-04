Kim Kardashian feiert Fortschritt auf dem Weg zur Anwältin

Kim Kardashian (44) ist einen weiteren Schritt auf dem Weg zu ihrem Ziel gegangen, Anwältin zu werden. Laut E! News absolvierte der Reality-TV-Star am 27. März das Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE). Dieses zweistündige Examen ist kein Teil der eigentlichen Anwaltsprüfung, jedoch obligatorisch, um in Kalifornien als Rechtsanwältin praktizieren zu dürfen. Es testet die Kenntnisse über professionelle Ethik und Standards im juristischen Beruf. Kim hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Es ist bereits der zweite Meilenstein, mit dem Kim ihr juristisches Können unter Beweis gestellt hat. 2021 bestand sie den sogenannten "Baby Bar" – eine Prüfung für Nicht-Jurastudenten, die in Kalifornien den alternativen Weg zur Anwaltszulassung gehen. Zuvor war es ihr drei Mal nicht gelungen, den Test zu bestehen. Doch Kim ließ sich nicht entmutigen. Auf Instagram schrieb sie damals: "Ich habe den Test drei Mal in zwei Jahren nicht bestanden, aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe noch härter gelernt und es schließlich geschafft!" Derzeit bereite sie sich offenbar vor, den regulären "Bar Exam" abzulegen.

Kim, die durch die Reality-Show Keeping Up with the Kardashians weltweit bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren Interesse an Rechtsfragen gezeigt. Die vierfache Mutter setzt sich besonders für Reformen im Strafrecht und für falsch verurteilte Menschen ein. Inspiriert für dieses Thema wurde die SKIMS-Gründerin durch ihren verstorbenen Vater, Robert Kardashian Sr. (✝59), der 1995 als Verteidiger im Mordprozess von O.J. Simpson (✝76) fungierte. Kim erklärte, dass ihr Vater sicher stolz und gleichzeitig überrascht gewesen wäre, dass sie seinen Weg als Anwältin einschlägt. "Ich weiß, mein Vater wäre so stolz und schockiert, wenn er wüsste, dass ich jetzt diesen Weg eingeschlagen habe. Aber er wäre mein bester Lernpartner gewesen", sagte Kim laut E! News. Neben ihrer Rolle als Mutter und ihrer Karriere im Bereich Mode und TV zeigt sie mit ihrem großen Engagement, dass sie sich nicht vor Herausforderungen scheut.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Robert Kardashian, Anwalt

